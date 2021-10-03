華男高速路車禍 遭毆打還被告

劉瀟喆在高速路遇車禍，被對方無牌車的駕駛毆打七分鐘，如今被乘坐對方車輛的乘客要求索賠；圖為劉瀟喆受傷後的照片。(劉瀟喆提供)

法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士 返家時，在高速路追尾一輛無牌車，致電警方期間，遭對方駕駛毆打達七分鐘，施暴者至今在逃，而乘坐這輛無牌車兩名乘客日前向當事人索賠；劉瀟喆的代表律師2日說，他已向保險 公司申訴，闡明對方車輛違規停靠高速路，導致車禍 發生，當事人並非完全過錯方。

根據警方消息，28歲的劉瀟喆於9月13日晚9時50分，從布朗士駕車返回法拉盛時，在布朗士河公園大道(Bronx River Parkway)的四號出口附近發生車禍，後遭到對方攻擊，身上多處受傷，嫌犯後向不明方向逃走。

52分局日前發布嫌犯的通緝照片，提供線索者最高可得3500元賞金，根據通緝照片與劉瀟喆的回憶，嫌犯是一名西語裔男子，年齡在20至30歲之間，黑卷短髮且留有鬍鬚，作案時身穿黑色上衣。

劉瀟喆的代表律師孫瀾濤表示，由於施暴者駕駛一輛無牌車，且劉瀟喆的車載監控老舊，未拍到對方的清晰照片，案件已過去近一個月，警方尚無進展；他說，當事人日前收到汽車保險公司的通知，告知他當時乘坐在施暴者車上的兩名乘客通過律師，向他索賠，他隨即致信保險公司申訴，說明事件緣由。

孫瀾濤說，事發當天，嫌犯駕駛的無牌車與另一輛車違規停駛在布朗士河公園大道附近的高速路上，造成路段堵塞，且因雨天視線不佳，導致事故發生，「當事人並不是完全過錯方，對方車輛也有較大責任」。

此外，孫瀾濤表示，乘坐無牌車的兩名西語裔民眾在案發後，拒絕向警方提供施暴者的相關信息，也導致此案陷入膠著，「他們在明知是無牌車的情況下，仍搭乘這輛轎車，說明他們與嫌犯認識，但不願提供有用信息」。

為幫劉瀟喆爭取權益，孫瀾濤說，這封申訴信他還轉寄給國會眾議員孟昭文與布朗士地區檢察官克拉克(Darcel Clark)，期盼執法人員早日逮補嫌犯。