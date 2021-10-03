鐵鎚案兇嫌出庭延期 受害家屬：檢方未全力以赴

海港城爆頭案被告馬湯諾維奇8月出庭聆訊。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城 鐵鎚案引起華社高度關注，法院原定4日公布兇嫌量刑結果，但因精神評估未完成鑑定，將延期至11月；雖然地區檢察官 蔣莎樂(Eric Gonzalez)日前投書給華媒作解釋，死者家屬依然不買帳，認為檢方始終未全力以赴，但事已至此希望能信守承諾，保證兇嫌會終生拘押在精神病院中。

海港城鐵鎚案由兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)因精神病而免除所有刑事控罪收場，引起華社強烈不滿；原以亞裔 維權大聯盟和死者家屬發起的示威，將在4日庭審時號召民眾出席，但死者之一潘子密的太太透露，因精神評估報告未出爐，法院決定延期至11月舉行庭訊。

蔣莎樂近日也投書給華媒，解釋檢方在這起案件中的作用及面臨的難題，希望獲得華社諒解；但一番言語始終未讓潘太太舒心，表示三條人命不能僅用一份精神報告來了事，指出檢方終歸沒有徹底調查兇嫌的背景。

她表示，根據案發後隔壁店家的監控錄像，馬湯諾維奇在案發前數日就多次徘徊在店門口，案發日將鐵鎚放進袋子裡遇華男就砸頭，說明並不是衝動犯案；他過去也有前科，在工地工作逾十年，老闆表示從未察覺他患有精神病。

潘太太說，檢方在未展開調查的情況下便排除一些可能性，譬如兇嫌是否與餐廳內的人有過節而結怨、或有反社會人格等，否則為什麼會作出如此極端行為；檢方也不能只聽兇嫌母親、朋友等的片面之詞，斷定他有精神疾病就不再走應有的法律程序。

她以之前一個相似案件為例，兇嫌同樣想以精神病開脫罪名，但檢方依然交由陪審團審理，最終成功對嫌犯定罪；她質疑檢方不能採取相同作法的原因，懷疑可能出於資源不足或其他因素，她認為若庭審不一定會輸，如果真輸了家屬也就認命。

「我相信在這件案子上檢方是誠心誠意的，但我不覺得已全力以赴」，潘太太說，結案後或許檢察官就會置之不理，但家屬還必須關注著兇嫌，生怕他又被放出來；這樣的關注是一次次給家屬的傷口上撒鹽。

潘太太無奈表示，事已至此很難改變結果，但願檢方真的能如承諾般，確保馬湯諾維奇會安分地被關在精神病院中。