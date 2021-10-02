升旗+花車巡禮 美國福建公所慶十一

近百名僑領、社團成員等搭上六輛車進行花車巡遊。(記者顏嘉瑩／攝影)

美國 福建公所和30多個閩籍僑團，9月30日在曼哈頓華埠 林則徐像前，舉辦慶祝中國 十一國慶活動，舉辦升旗儀式和花車巡禮。

今年的主題除了慶祝中國生日，也代表海外華人為促進美中關係友好的期盼；活動上，由儀仗隊舉著五星紅旗進場，在中國國歌的演唱下舉行升旗儀式。

隨後有近百名僑領、社團成員等搭上六輛巴士進行花車巡禮；巴士從華埠出發，行經中城的聯合國大廈、再經時報廣場，到中國駐紐約總領事館後返回華埠，晚間則在金滿庭粵菜館(Dim Sum Palace)舉辦慶祝晚宴。

美國福建公所和30多個閩籍僑團，9月30日在曼哈頓華埠林則徐像前，舉辦慶祝中國十一國慶活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

福建公所主席鄭德良表示，72年來中國的發展各界有目共睹，歷經了從站起來、富起來到強起來的歷史巨變，被淩辱欺壓的日子早已經一去不復返，而中國有目共睹的成就、值得期許的進步，也讓許多生活在海外的中華兒女深深感受到、分享到。

鄭德良說，「國是最大家，家是最小國」，也因為中國如今的繁榮富強，才能讓世界「當驚中國殊」；正是因為有了社會的發展進步，中國人才能在世界上勇立潮頭；正是因為有了中國強大後盾，海內外的中華兒女才能在世界上昂首挺胸。

福建公所秘書長曾賢秋說，中國從1949年建國開始，從一個一窮二白的國家，發展到如今無論是經濟實力、軍事國防、航天科技等領域名列世界前茅，40年的經濟改革政策，帶領國家在各個領域的發展，並令全世界為之驚嘆；他說，華夏兒女也將為實現中華民族的偉大復興，而繼續努力奮鬥。