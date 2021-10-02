支持北京冬奧 美國繁榮華埠總會推系列活動

為支持中國北京2022年冬季奧運會，美國繁榮華埠總會1日聯合多個僑團宣布在法拉盛、布碌崙與華埠舉辦多個慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)

為推廣中國 文化，支持中國北京 2022年冬季奧運 會，美國繁榮華埠總會1日聯合多個僑團宣布，將從本月3日(周日)起至明年2月1日(周二)期間，在法拉盛、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓華埠舉辦多個慶祝活動，3日將在三福大道舉辦中國日文化節，以街坊節的形式設書法、商業與古董車展示攤位等。

美國繁榮華埠總會的總會長田士銳宣布，即日起成立「僑界支持北京2022冬季奧運會籌備委員會」，推廣明年的賽事；他說，為推廣這項活動，委員會將從本月起舉辦多項活動。

田士銳表示，3日將在法拉盛凱辛納大道與緬街間的三福大道舉辦「僑界支持北京2022冬季奧運會暨慶第十屆中國日文化節」，17日(周日)將在布碌崙50街與64街的8大道舉行「僑界支持北京2022年冬季奧運會暨慶祝第十屆中國日大遊行」，另在64街設不同攤位，歡迎民眾參與。

此外，明年2月1日、新春大年初一將在華埠舉行「紐約新春爆竹文化節」及「紐約愛心花車大遊行」，再次為支持北京冬季奧運會宣傳，有意參與者請電(917)660-2402諮詢詳情。

市議員顧雅明、市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)的華裔代表鄭棋蓉、美國紐約華人總商會會長徐家鵬與北京同鄉會會長張寶利等也參加當天的會議表示支持。

第十屆中國日文化節的時間為10月3日上午11時分至下午3時30分，地點為法拉盛緬街凱辛納大道與緬街間的三福大道，有意參與者請電(917)660-2402諮詢詳情。