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紐約中華公所慶雙十 將分3天3地舉行

記者張晨／紐約報導
紐約中華公所常務會議討論雙十國慶三地慶祝安排。(記者張晨／攝影)
紐約中華公所常務會議討論雙十國慶三地慶祝安排。(記者張晨／攝影)

紐約中華公所1日舉行常務會議匯報中華民國雙十國慶活動流程安排，屆時將分三天在曼哈頓華埠皇后區法拉盛以及新州三地慶祝，與華人社區一起共襄盛舉。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，雖因疫情而暫停了每年吸引數千人的雙十遊行及國慶宴會，但是保持每年此時張燈結綵、懸掛美國星條旗及中華民國青天白日滿地紅國旗的傳統仍要繼續；這也能使華埠氣氛喜慶，吸引更多的遊客觀光，振興經濟。

慶祝活動分為三天在三地舉行，10日(周日)當天，華埠的主會場將於12時舉辦升旗典禮，從上午11時30分開始會有慈惠三太子、仙女舞蹈團舞蹈等文藝演出，邀請民眾觀賞。

正午升旗後，全體將步行至哥倫布公園中山廣場，向孫中山銅像獻花致敬，而後會在公所中山紀念堂舉行大紐約僑界慶祝雙十茶會，邀請中華民國駐紐約長官、政要代表以及僑團領導出席。

皇后區的慶祝活動則在9日(周六)上午9時30分至下午3時在法拉盛喜來登酒店二樓露台舉行，大紐約皇后區升旗典禮主任委員林映君表示，除了升旗和文藝表演，更有台灣小吃遊園會，出席民眾需出示疫苗卡方可入內。

新州的慶祝大會將於3日(周日)上午10時至下午1時在霍爾姆德爾高中(Holmdel High School)舉行，同樣歡迎僑胞踴躍參加。

駐紐約台北經濟文化辦事處新到任的副處長陳珮瑩當日也來到公所，對僑胞的愛國熱情表示尊重與敬佩，並表示經文處將盡一切努力，協助確保慶典的順利完成。

紐約 華埠 皇后區

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