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美東山東同鄉會 慶賀國際孔子文化節

記者張心／紐約報導
美東山東同鄉會慶賀第五屆國際孔子文化節。（美東山東同鄉會提供）
美東山東同鄉會慶賀第五屆國際孔子文化節。（美東山東同鄉會提供）

美東山東同鄉會聯合總商會及美國孔子教育基金會，將於8日舉辦第五屆孔子文化節中秋祭禮和中華人民共和國國慶活動，主辦方藉助互聯網在雲端參加由中國曲阜孔廟發起，聯合全球各地孔廟和儒學機構共同參與2021年「全球雲祭禮」慶典，與海內外僑胞共同慶祝中秋節、孔子節和國慶節。

美東山東同鄉會會長王立智表示，今年是中國偉大的思想家、教育家、政治家及儒學創始人孔子誕辰2572年，在新冠疫情和國際形勢緊張的今天，更應該重視孔子「仁者愛人」的思想，以「仁」和大愛作為道德底色和核心要求，攜手抗疫、共克時艱。

「美東山東同鄉會聯合總商會在過去一年中，數次組織籌集防疫物資和資金，捐贈給中美當地的一線抗疫人員，並幫助留學生解決防疫和回國難的問題。」王立智說，「新冠疫情爆發後，以中國、韓國、日本為代表的東亞國家積極採取防疫措施，在一定程度上反映了儒家文化圈的精神優勢，及對人類社會的責任感和個體生命的高度重視。」

市議員顧雅明、市議員民主黨候選人黃敏儀等到場祝賀，該活動吸引超過100位僑胞參加。美東山東同鄉會、美東山東總商會、美國孔子教育基金會及國際武術家協會，在慶賀孔子誕辰日的同時，也呼籲海外僑胞聆聽聖賢教育、傳承儒家文化。

美東山東同鄉會慶賀第五屆國際孔子文化節。（美東山東同鄉會提供）
美東山東同鄉會慶賀第五屆國際孔子文化節。（美東山東同鄉會提供）

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