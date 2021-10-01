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華埠亂象激發 3華裔輔警服務逾40年

記者張心／紐約報導
華裔輔警陳治民(右)和莊偉文(左)榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
華裔輔警陳治民(右)和莊偉文(左)榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）

在30日晚舉行的紐約市「長期服務輔警表彰大會」上，華裔輔警謝顯揚(Peter Tse)、陳治民(Jimmy Chan)和莊偉文(Wai Man Chong)，同時榮獲「40年服務獎」；由香港移民美國的三人，都經歷了1970年代曼哈頓華埠幫派盛行、治安混亂、民不聊生的混亂時期，這些經歷激發了他們投入社區服務。

自18歲起便加入輔警隊伍的謝顯揚，是「40年服務獎」獲得者中最年輕的一位；他出生於輔警世家，父親謝錦碩獲封市警輔警二星警司(Assistant Chief)，去世前曾為市警辅警最高警衔華裔。

華裔輔警謝顯揚榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
華裔輔警謝顯揚榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）

從小深受父親言傳身教的影響，使他自記事起就夢想成為一名輔警，「我加入的1980年代華埠治安很糟，我的父親經常早出晚歸處理犯罪案件，當時我就暗下決心要為他分憂，一起為社區的安全和諧貢獻力量。」

謝顯揚在911事件後曾參與清理災難現場。（謝顯揚提供）
謝顯揚在911事件後曾參與清理災難現場。（謝顯揚提供）

談及40餘年輔警生涯中的難忘時刻，謝顯揚直言是911恐襲事件後，他和父親曾在廢墟上找尋遇難者遺體，並清理災難現場，且一做就是六個月，「那時候經常做著做著就紅了眼眶，內心久久難以平靜。」

因為輔警工作的志願和服務性，同時又兼具警員工作的危險性，非常需要參與者擁有「路見不平拔刀相助」的社會責任感，而陳治民和莊偉文恰好具備這種「俠義精神」。1980年代同期加入市警五分局輔警隊伍的二人，是工作上的搭檔和生活中的好友，73和72歲的兩人一起來領獎，直言「非常自豪也非常高興」。

陳治民榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
陳治民榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
莊偉文榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
莊偉文榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）

回憶起當年加入輔警，兩人都不約而同談到是被那個年代華埠的黑暗激怒，義無反顧地加入了輔警隊伍，以期改善社區的治安。「危險的時刻有很多，不過現在已經好多了，算是進入了太平社會」，莊偉文感慨地說。「當時就是希望能多幫助到移民同胞，讓大家在美生活安全點、方便點」，陳治民表示。

面對如今仇恨亞裔犯罪橫行的社會態勢，謝顯揚、陳治民和莊偉文三人都感到非常憤怒，呼籲多些年輕人志願加入輔警隊伍，一起攜手，守望相助。

謝顯揚榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）
謝顯揚榮獲「40年服務獎」。（記者張心／攝影）

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