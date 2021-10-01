陳宇暉堂弟當消防員 華社3日再悼早逝士兵
市消防局日前迎來多名實習消防員(Probationary Firefighters)，其中一名華裔消防員陳寶強(Barry Chen)，是十年前在阿富汗服役時因凌辱自殺身亡的陳宇暉的堂弟；他表示想延續家族為民服務的精神，以此紀念陳宇暉。
「難以相信已經十年過去了，我希望陳宇暉還在天上看著我」，27歲的陳寶強9月29日從消防學校中畢業，他希望加入市消防局，能在某方面與為國服務的陳宇暉更親近。
陳寶強表示，他知道在成為消防員的整個訓練當中，很有可能會經歷陳宇暉遇到的霸凌事件；很奇特的是他並不抗拒，甚至還希望能體會陳宇暉的感受，「想知道那時我不在他身邊時他如何作想，想要跟他建立聯繫」。
陳寶強也回憶從前與堂哥的過往，「每個暑假、寒假，不是他來布碌崙(布魯克林)找我，就是我到曼哈頓去他家過夜」，整個周末在嬉鬧中渡過；他說陳宇暉原本的打算是服完兵役，接著成為一名警察，很遺憾未能達成心願，但他希望能延續陳宇暉的服務精神，因而決心成為消防員，為民效力。
十年前的10月3日，時年19歲的華裔士兵陳宇暉在阿富汗軍營因遭到種族歧視霸凌而開槍自殺身亡，紐約華社對這名年輕「華埠之子」的離世感到萬分痛心。
陳宇暉的家人訂於10月3日(周日)齊聚華埠「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)，同聲悼念陳宇暉，並呼籲各界關切軍中霸凌和歧視事件，以確保軍人都能獲得公平正當對待。
悼念儀式包括追尋陳宇暉生前的足跡，回顧他從前最愛流連華埠的九個重點地方；集合時間為中午12時45分，集合地點在華埠勿街62號中華公所門前，下午1時開始徒步旅程，紀念儀式將於下午2時舉行。
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