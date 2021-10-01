陳宇暉堂弟當消防員 華社3日再悼早逝士兵

陳寶強(右)成為一名消防員，向十年前在軍中因遭霸凌而自殺身亡的堂哥陳宇暉致敬。(abc7截圖)

市消防局日前迎來多名實習消防員(Probationary Firefighters)，其中一名華裔消防員陳寶強(Barry Chen)，是十年前在阿富汗服役時因凌辱自殺身亡的陳宇暉的堂弟；他表示想延續家族為民服務的精神，以此紀念陳宇暉。

「難以相信已經十年過去了，我希望陳宇暉還在天上看著我」，27歲的陳寶強9月29日從消防學校中畢業，他希望加入市消防局，能在某方面與為國服務的陳宇暉更親近。

陳寶強表示，他知道在成為消防員的整個訓練當中，很有可能會經歷陳宇暉遇到的霸凌 事件；很奇特的是他並不抗拒，甚至還希望能體會陳宇暉的感受，「想知道那時我不在他身邊時他如何作想，想要跟他建立聯繫」。

陳寶強也回憶從前與堂哥的過往，「每個暑假、寒假，不是他來布碌崙(布魯克林)找我，就是我到曼哈頓去他家過夜」，整個周末在嬉鬧中渡過；他說陳宇暉原本的打算是服完兵役，接著成為一名警察，很遺憾未能達成心願，但他希望能延續陳宇暉的服務精神，因而決心成為消防員，為民效力。

十年前的10月3日，時年19歲的華裔士兵陳宇暉在阿富汗軍營因遭到種族歧視 霸凌而開槍自殺身亡，紐約華社對這名年輕「華埠 之子」的離世感到萬分痛心。

陳宇暉的家人訂於10月3日(周日)齊聚華埠「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)，同聲悼念陳宇暉，並呼籲各界關切軍中霸凌和歧視事件，以確保軍人都能獲得公平正當對待。

悼念儀式包括追尋陳宇暉生前的足跡，回顧他從前最愛流連華埠的九個重點地方；集合時間為中午12時45分，集合地點在華埠勿街62號中華公所門前，下午1時開始徒步旅程，紀念儀式將於下午2時舉行。