紐約客談／警力大裁員 市民「呼救」變「自救」

無論是上周華裔老婦被狗咬後事件中，當事人現場等警方三小時，結果只能靠自己嚇住對方不敢攻擊，還是近日曼哈頓華裔女白領地鐵被毆，報警半小時才等來辦案人員，而施暴者早已消失無蹤；兩椿看似不相干的事件，都暴露出一個似乎已成為紐約客近兩年來默認的「共識」，即警察 已不是曾經「蜘蛛俠」般的救星，而是「馬後炮」的案件記錄員。

究其原因，確實與去年席捲全美的「削減警局預算 」(Defund the Police)運動難脫干係；自從「黑人的命也是命」運動(BLM)興起，人們將非裔遭遇的系統性歧視，聚焦在警察的執法表現上，而不少政客為了「順應時事」，出於私慾和選票算計，大力推動削減警局預算，譬如紐約市 大砍10億元市警經費；大批有經驗的警員離職或退休，導致目前全市市警不足3萬5000名。

政府似乎總是喜歡「一刀切」，警方不討喜？好，削減！學校復課了？好，全回校！種種表面的英明神斷，卻在負面問題浮現後讓人懷疑，曾經的決策，是否真有深思熟慮過；美國是個多元社會，紐約更是多族裔聚集地，任何政策應該在制定時分層考量，並不是一種規定就適用於所有人，否則政客腦子裡進的水，都化成老百姓流的淚。

「現在想想，真要是我真有生命危險，這出警速度讓我後怕；本來對警察充滿信心，現在我只想去考個槍支牌照，亞馬遜下單個防身棍棒，以後我誰都不相信，只相信我自己」，有受害的華人這樣表示。這也反映了眾多市民對警力失望，從「呼救」變「自救」的無奈。

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