我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

紐約客談／警力大裁員 市民「呼救」變「自救」

紐約客談

無論是上周華裔老婦被狗咬後事件中，當事人現場等警方三小時，結果只能靠自己嚇住對方不敢攻擊，還是近日曼哈頓華裔女白領地鐵被毆，報警半小時才等來辦案人員，而施暴者早已消失無蹤；兩椿看似不相干的事件，都暴露出一個似乎已成為紐約客近兩年來默認的「共識」，即警察已不是曾經「蜘蛛俠」般的救星，而是「馬後炮」的案件記錄員。

究其原因，確實與去年席捲全美的「削減警局預算」(Defund the Police)運動難脫干係；自從「黑人的命也是命」運動(BLM)興起，人們將非裔遭遇的系統性歧視，聚焦在警察的執法表現上，而不少政客為了「順應時事」，出於私慾和選票算計，大力推動削減警局預算，譬如紐約市大砍10億元市警經費；大批有經驗的警員離職或退休，導致目前全市市警不足3萬5000名。

政府似乎總是喜歡「一刀切」，警方不討喜？好，削減！學校復課了？好，全回校！種種表面的英明神斷，卻在負面問題浮現後讓人懷疑，曾經的決策，是否真有深思熟慮過；美國是個多元社會，紐約更是多族裔聚集地，任何政策應該在制定時分層考量，並不是一種規定就適用於所有人，否則政客腦子裡進的水，都化成老百姓流的淚。

「現在想想，真要是我真有生命危險，這出警速度讓我後怕；本來對警察充滿信心，現在我只想去考個槍支牌照，亞馬遜下單個防身棍棒，以後我誰都不相信，只相信我自己」，有受害的華人這樣表示。這也反映了眾多市民對警力失望，從「呼救」變「自救」的無奈。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 警察 預算

上一則

雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升

下一則

長島中國留學生 在醫院尋獲

延伸閱讀

拒打疫苗就解雇 聯航裁員近600 接種率升至99%

拒打疫苗就解雇 聯航裁員近600 接種率升至99%
紐約客談／不打疫苗就解雇 鐵腕有魄力

紐約客談／不打疫苗就解雇 鐵腕有魄力
紐約客談／解決水患問題 治標不治本

紐約客談／解決水患問題 治標不治本
紐約客談／法庭裁決反覆 強制接種令命運不定

紐約客談／法庭裁決反覆 強制接種令命運不定
紐約客談／政府對亞裔的關注也昏迷了嗎？

紐約客談／政府對亞裔的關注也昏迷了嗎？

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望