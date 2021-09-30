EB-5建案被訴涉詐欺 華裔建商喊冤

夏燚表示，東方幻影計畫已經完工，家具運達後，計畫明年完全對外開放。(記者牟蘭／攝影)

聯邦證券交易委員會(SEC)日前在紐約 東區聯邦法院對華裔建商夏燚(Richard Xia)及其公司提訴，指控其在法拉盛的兩個建案中涉嫌EB-5投資移民 詐欺，要求凍結其資產；夏燚29日回應，他與當局已交涉三年，其中多項指控不實，缺乏證據，他表示訴訟不會影響兩個建案的進程。

根據聯邦證券交易委員會27日消息，夏燚及他的「艦隊紐約大都會區域中心」(Fleet NY Metropolitan Regional Center，FNYMRC)，從2010年到2017年期間，以東方幻影(Eastern Mirage)與東方翡翠(Eastern Emerald)為名，在法拉盛友聯街與北方大道興建兩個建案，共發起五輪EB-5投資移民融資，從450多名中國投資者中募集2.29億元。

起訴書稱，被告應於2013年完成東方幻影建案，但直至今日尚未完工，而東方翡翠尚有大量的工程尚未完成，但只剩7700萬元資金，指控被告涉嫌私自挪用東方幻影約1700萬元，以及東方翡翠1180萬元。

夏燚與其公司還涉嫌在宣傳中做出虛假陳述，指出其團隊缺少開發樓宇的經驗以及宣稱高檔酒店入駐消息不實等；起訴書中還對兩項計畫的融資來源質疑，指稱兩項建案中只有EB-5一種投資，並沒有政府債券與銀行借貸等。

建案負責人夏燚29日展示友聯街東方幻影計畫的內部大樓，他說，由於當局介入，建案一度進程延緩，疫情爆發後，再次影響建案進程；他說，這項建案目前已完工，家具運達後，計畫明年完全對外開放。

夏燚表示，市樓宇局(DOB)於2014年批准了東方幻影改建計畫，將原本14層的商住樓改為20層建案，已引進日式米其林餐廳，計畫一層到14層作為酒店，剩餘樓層打造共有公寓(Condo)，還將提供300個停車位等。

對於星級酒店入駐消息不實，夏燚指出，威斯汀酒店(Westin)已與公司簽訂合約，但因其品牌轉賣給萬豪(Marriott)旗下，導致無法入駐，但目前已有多家星級酒店計畫加盟，仍會引進高檔酒店。

夏燚說，兩項建案中只有EB-5一種投資，旨在保護投資人的利益，避免銀行借貸導致的債務問題；他補充，因這項計畫的負責人為他與妻子，因此開設多個帳戶，以便管理，且按相關規定，他有權支配投資中的6200萬元。

對於此案，夏燚表示，兩項建案已幫助100多人透過EB-5投資移民方式拿到永久綠卡，200多人拿到臨時綠卡，他對審理結果有信心，他說，訴訟不會影響建案進程，兩個項目會繼續進行。