8大道街坊節 10月3日回歸

8大道街坊節過去吸引不少人的青睞，將在10月3日回歸。(本報檔案照)

由布碌崙 (布魯克林)社區聯合會和美國沖蔞同鄉總會舉辦的「中國日暨8大道 街坊節」，訂於10月3日(周日)舉行；該活動是8大道時隔一年多後首次大型慶典，主辦方特別表彰警察這期間前線防疫、保衛社區所做的努力，呼籲民眾踴躍參與。

活動由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)及市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室共同主辦，來自社區的十多個組織贊助支持，會在現場派發禮品給民眾，同時有擺設攤位提供健康、保險等資訊。

社聯會會長費小蓮表示，從前街坊節都在夏天舉行，在過去獲得不少民眾的青睞，目前看來紐約市疫情 已趨向穩定，再三考量下決定重啟活動；同時在疫情之下，民眾身心倍感壓力，希望這類活動可填補他們的社交需求，欣賞多個文娛團體帶來的歌舞表演。

費小蓮表示，當天也有數十個商家為大眾推銷好產品，希望民眾也能支持當地經濟發展，幫助小商家從疫情衝擊中復原過來。

當天的另一個亮點是表彰市警，感謝他們一直以來任勞任怨保護民眾的安全，特別是在疫情及仇亞風潮下面臨更大挑戰；當天獲表彰的市警包括：布碌崙南區勤務指揮中心指揮官肯鄱(Michael Kemper)、66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)、60分局局長何懷特(Joseph Hayward)。

布碌崙市議員葉格(Kalman Yeger)在協調與猶太人的溝通上做足努力，當天也將獲頒獎；街坊節將於10月3日(周日)上午11時至下午6時舉行，主辦方屆時將在8大道53街至55街間封街，為大家帶來精彩表演。