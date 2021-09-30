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搶救吸毒過量華青 2警員受表彰

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會多名成員29日來到72警局，頒發獎牌給救人的警員李啟中和艾耶羅。(記者顏潔恩/攝影)
美國紐約華人聯合會多名成員29日來到72警局，頒發獎牌給救人的警員李啟中和艾耶羅。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子日前因吸食毒品過量而昏倒在8大道街頭，所幸在附近執勤的72分局華裔警員李啟中和另名警員艾耶羅(Joseph Aiello)極力搶救，成功將華男從鬼門關拉了回來；美國紐約華人聯合會多名成員29日來到警局，頒發獎牌給兩名救人的警員，對他們當下冷靜機智的反應表示讚許。

14日下午6時左右，32歲的陳姓華男突然暈倒在8大道交57街街頭，面色煞白，失去意識；好在不遠處有兩名警員正在執勤，趕來營救時為華男進行心肺復甦搶救，隨後拿出隨身攜帶的納洛酮(Narcan)，通過鼻子送藥，十分鐘後華男恢復生命跡象。

聯合會會長黃啟旺29日與多名成員特意來到72分局，將獎狀頒發給兩名警員，若不是兩人在當地執勤，華男也不會第一時間得到幫助；他說此事也給社區帶來信心，知道警方努力地在為社區辦事，日後居民遇到棘手問題時，也會更放心向警員求助。

該會也頒發獎牌給72分局，感謝警員們在新冠疫情下外出執勤，保障市民的安全；代表72分局接受表彰的巡官Letitia Witten感謝聯合會的好意，提到兩名警員履行警察的職責，拯救人的性命，是一件很美好的事，也感恩社區認可警方的貢獻，給警員們帶來鼓勵。

從警23年的資深警員李啟中，自十多前就在8大道服務，熟知當地事務，也因亞裔面孔讓更多當地人更樂於求助；他表示，警方保護社區民眾，是每天都在執行的職業操守，並不是因為誰的指示而做，也不是受到社區的表揚後才做，但感謝社區人士的用心，給他的工作帶來鼓勵。

警員艾耶羅加入市警兩年多，他欣慰地說，後來急救人員抵達現場時，也稱讚他們動作敏捷，若不是使用納洛酮，華男早就沒命；「救人恰恰就是他成為警察的目的」，很高興在他和拍檔的努力下，挽回一條性命。

華男 8大道 警察

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