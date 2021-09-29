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多名華裔針灸師、理療師 涉詐騙被捕

記者金春香／紐約報導

紐約南區聯邦法院28日宣布，六名位於紐約的理療師、一名收銀員和兩名針灸師因涉嫌醫療詐騙超過2000萬元，被捕控罪，其中包括三名華裔，一名華裔還被控非法詐欺新冠事業補償金，若罪成最高面臨75年監禁。

根據法庭文件，兩名針灸師分別是67歲的劉君儀(Junyi Liu，姓名皆音譯，也稱Jenny)，和61歲的王洪興(Hongxing Wang)，分別報住長島大頸和布碌崙(布魯克林)。

被控罪的六名理療師為50歲的Gleen Anciro，49歲的Noemi Algodon，48歲的Mohamed Elmandouh，39歲的Gerard Estrella，39歲的Ramon Garcia III，和38歲的Henler Datu Tahil；另還有一名報住在皇后區的20歲的收銀員陳子豪(Zihao Chen)。

他們都被控共謀醫療健保詐欺、共謀領取醫療回扣、共謀洗錢罪，劉君儀還另被控電信詐欺和盜取政府補償金罪。

根據訴狀，2018年至2021年間，針灸師劉君儀在經營診所期間，她與同夥通過向保險機構提交虛假帳單，騙取大量資金，而實際上他們根本沒有提供相應帳單所述的針灸或理療服務；此外他們還騙取現金回扣，並通過給保險機構職員現金、名貴紅酒等好處，來繼續獲得他們的配合，以完成詐騙。

此外，劉君儀還於去年4月至9月期間，提交虛假材料，為自己和家人或去新冠失業補助金，而實際上在那段時間，劉君儀仍在接診，他的家人之所以無法工作，是因為當時他們人在中國。

若罪名成立，劉君儀將面臨75年監禁，其他六人面臨45年監禁。

詐欺 紐約 帳單

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