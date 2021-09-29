社區人士為受攻擊拾荒華男討公道
4月底在曼哈頓哈林區遭到反亞裔仇恨攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)至今昏迷，體重只剩70多磅，恐無法挺下去；攻擊他的49歲非洲裔男嫌波維爾(Jarrod Powell)28日出庭，多名社區人士集結在曼哈頓地區檢察官辦公室樓前，呼籲檢方和法院公平審理該案，讓波維爾得到應有懲罰，不給其認罪協議選擇，給馬耀泮和家人一個公道。
協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡表示，馬耀泮目前在長期照護中心接受照顧，沒有藥物能夠治療，中心只能持續監控馬耀泮的情況，並期盼他能醒過來，不過即便醒來，也不確定能否像過去一樣正常活動。
五個月來，馬耀泮全身肌肉萎縮，腿已經瘦得比一般人的胳膊還細，整個身體像是木乃伊。
陳家齡說，雖然事發最初很多民選官員都齊聲抵制仇恨亞裔行為，承諾會為馬耀泮討回公道，然而隨著時間流逝，那些民選官員都已經不再關心此事，沒有任何行動。
4月23日晚，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，正在撿瓶罐的馬耀泮無端遭到波維爾從後方攻擊，頭部被狠踹至少六腳，送醫後傷勢嚴重，一直昏迷。
波維爾當月27日被捕後過堂時，檢方以二級企圖謀殺，持械傷人及攻擊至人重傷三項重罪提控，且三項控罪都為仇恨犯罪，法庭對波維爾設下40萬元保釋金；5月3日再開庭後，他的企圖謀殺和攻擊至人重傷兩項控罪被取消，僅控持械傷人。
不過根據6月的最新控罪信息，波維爾被控以二級企圖謀殺、持械傷人四項重罪，且控罪都定性為仇恨犯罪。
自被捕後，波維爾一直被關在雷克島監獄，28日視訊出庭，但只是就動議進行聽審，案件並無實質性進展。
陳家齡聯合民主黨地區領袖劉林劍虹，「Harlem Community Watch」負責人Kelvin Hunt和Richard Kirk Patrick等呼籲地檢官辦公室和法院公平審理該案，不要輕易給波維爾認罪協議，確保他得到應有懲罰，給馬耀泮和家人一個公正交代。
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