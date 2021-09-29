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社區人士為受攻擊拾荒華男討公道

記者金春香／紐約報導
陳家齡與多名社區人士在曼哈頓地檢辦公室樓前呼籲檢方不給其認罪協議選擇。（記者金春香／攝影）
陳家齡與多名社區人士在曼哈頓地檢辦公室樓前呼籲檢方不給其認罪協議選擇。（記者金春香／攝影）

4月底在曼哈頓哈林區遭到反亞裔仇恨攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)至今昏迷，體重只剩70多磅，恐無法挺下去；攻擊他的49歲非洲裔男嫌波維爾(Jarrod Powell)28日出庭，多名社區人士集結在曼哈頓地區檢察官辦公室樓前，呼籲檢方和法院公平審理該案，讓波維爾得到應有懲罰，不給其認罪協議選擇，給馬耀泮和家人一個公道。

協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡表示，馬耀泮目前在長期照護中心接受照顧，沒有藥物能夠治療，中心只能持續監控馬耀泮的情況，並期盼他能醒過來，不過即便醒來，也不確定能否像過去一樣正常活動。

五個月來，馬耀泮全身肌肉萎縮，腿已經瘦得比一般人的胳膊還細，整個身體像是木乃伊。

陳家齡說，雖然事發最初很多民選官員都齊聲抵制仇恨亞裔行為，承諾會為馬耀泮討回公道，然而隨著時間流逝，那些民選官員都已經不再關心此事，沒有任何行動。

4月23日晚，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，正在撿瓶罐的馬耀泮無端遭到波維爾從後方攻擊，頭部被狠踹至少六腳，送醫後傷勢嚴重，一直昏迷。

波維爾當月27日被捕後過堂時，檢方以二級企圖謀殺，持械傷人及攻擊至人重傷三項重罪提控，且三項控罪都為仇恨犯罪，法庭對波維爾設下40萬元保釋金；5月3日再開庭後，他的企圖謀殺和攻擊至人重傷兩項控罪被取消，僅控持械傷人。

不過根據6月的最新控罪信息，波維爾被控以二級企圖謀殺、持械傷人四項重罪，且控罪都定性為仇恨犯罪。

自被捕後，波維爾一直被關在雷克島監獄，28日視訊出庭，但只是就動議進行聽審，案件並無實質性進展。

陳家齡聯合民主黨地區領袖劉林劍虹，「Harlem Community Watch」負責人Kelvin Hunt和Richard Kirk Patrick等呼籲地檢官辦公室和法院公平審理該案，不要輕易給波維爾認罪協議，確保他得到應有懲罰，給馬耀泮和家人一個公正交代。

馬耀泮的體重僅剩70多磅，恐無法活下來。（陳家齡提供）
馬耀泮的體重僅剩70多磅，恐無法活下來。（陳家齡提供）

亞裔 曼哈頓 仇恨犯罪

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