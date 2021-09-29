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紐約客談／不打疫苗就解雇 鐵腕有魄力

紐約客談

紐約州長霍楚和紐約市長白思豪，面對遲遲不肯接種新冠疫苗的醫護人員和公校教職工，施出不打疫苗就停職或解雇的鐵腕政策，獲得絕大多數州民與市民的肯定，也取得立竿見影的效果，已有超過92%的醫院及養老院員工接種了至少一劑疫苗；至於少數寧願被開除也堅決不接種疫苗的人，那就離職吧，好走不送。

在紐約市的公立學校裡，還有數以萬計的五至11歲學童沒有疫苗可打，而那些拒絕疫苗的極少數教師們，顯然把個人的自由凌駕於學生的健康之上，這樣的老師想必也教導不出對社會有大愛的孩子；寧願讓自己班上的學生暴露在感染病毒的風險之下，也不肯挽起袖子扎上一針，這是何等的自私。

疫情爆發以來，無數醫護人員奮鬥在抗疫最前線，用醫術力挽狂瀾，拯救了成千上萬的染疫患者，無愧於英雄與天使的稱號；但在疫情趨緩、疫苗誕生之後，卻有少數醫護對疫苗談虎色變，扮演了拖後腿的角色，讓好不容易看到曙光的人們，在就醫的時候面對著來自醫護人員的病毒威脅。

不打疫苗的理由，如果是正當的，能得到社會的理解，也可獲當局豁免接種，例如自身健康原因、難以化解的宗教因素；不過，理由不夠充分的醫護與教師，就應該放下任性、趕快接種；即便感到委屈、仍不情願，也應該為整個社會的利益為重，犧牲小我，促成一個全民免疫的大局。

至於那些寧可失去工作也不肯接種疫苗的醫護和教師，離職或許是對自己、也是對他人都好的結果，好走不送。莫說有外籍醫護、退休人員和國民兵可以取代他們；以公衛和公校系統的人力狀況來說，就算一時缺少百分之幾的員工，應該也不至於就玩不轉了了。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫苗 紐約市 疫情

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