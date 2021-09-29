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拒打疫苗教師 要上訴最高法院

記者和釗宇／紐約報導
拒打新冠疫苗的公校教師、醫護人員及支持者，在曼哈頓街頭集會示威，強調是否接種疫苗是個人自由。(歐新社)
拒打新冠疫苗的公校教師、醫護人員及支持者，在曼哈頓街頭集會示威，強調是否接種疫苗是個人自由。(歐新社)

聯邦第二巡迴上訴法院日前裁定，紐約市府可繼續推行針對公校人員的新冠疫苗強制接種令，市長白思豪(Bill de Blasio)表示強制接種將於下周一(10月4日)生效；不過，拒打疫苗教師的代理律師表示，計畫請求最高法院介入此案。

該案原告的代理律師基羅米諾(Louis Gelormino)表示，拒打疫苗的教職員工將遭受無可挽回的傷害，「全市仍有2800名公校教職員工尚未接種，他們沒有一人是反疫苗的陰謀論者，也不是反政府分子，他們中的絕大多數只是希望能自己做出選擇。」

基羅米諾說，原告計畫向最高法院對強制接種政策申請緊急禁止令；不過，這一申請預計須等到10月1日(周五)之後才能提出，而強制接種令下月4日就將生效。

白思豪上月宣布疫苗接種政策，強制全市近15萬公校教職員工接種疫苗，無新冠病毒檢測選項，若不接種恐面臨停薪停職；但該命令的執行一波三折，被市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，在經過法院頒布暫停令、又取消暫停令後，又遭聯邦第二巡迴上訴法院叫停，但暫停令27日又被取消。

市府數據顯示，目前全市91%的公校教師和97%的校長已至少接種一針；而在全市13萬公校人員中，已有87%至少接種一針，這意味著約有7000名公校教師、17萬公校職員可能面臨停職停薪，要麼接受為期一年的無薪假，要麼領取離職補償金走人；此外，校園保全的接種率也僅有70%。

不過，白思豪預計，未來幾天內公校人員的接種率將會提升；同時，他表示有信心招募更多新教師填補可能出現的人手短缺。

拒打疫苗教師的代理律師表示，計畫向最高法院申請緊急暫停紐約市公校人員強制接種令。...
拒打疫苗教師的代理律師表示，計畫向最高法院申請緊急暫停紐約市公校人員強制接種令。（美聯社）

公校 疫苗 白思豪

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