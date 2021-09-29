疫情下孔子誕辰 中華公所獻花紀念

中華公所和華僑學校、華埠兒童培護中心等，28日在華埠舉辦孔子誕辰紀念儀式。(記者顏嘉瑩╱攝影)

28日為孔子誕辰紀念日暨教師節，往年在曼哈頓華埠 ，都會舉辦祭孔大典，但有鑑於新冠肺炎疫情仍持續、出行不易，紐約 中華公所、紐約華僑學校和華埠兒童培護中心等，於當日在孔子大廈孔子銅像前獻花致意，以紀念孔子、傳承傳統文化。

中華公所主席、僑校及兒童培護中心董事長于金山，帶領著公所職員以及兩校校長和主任，在孔子大廈的孔子銅像前三鞠躬並獻花；于金山表示，往年在僑校都會舉辦祭孔大典，由學生合唱「禮運大同篇」，並由穿著祭孔服飾的學生，遵循古禮進行祭祀舞蹈等儀式，但今年受到疫情影響、各地中文學校召集不易，因此改由公所職員及兩校校長致意，儀式簡單而隆重。

于金山表示，孔子的思想為世界潮流，「不單屬於中國，也屬於全世界」；他認為，在美國 宗教概念愈來愈淡薄的情況下，推廣「正確」的孔子思想，有助於維持社會安定。

對於「正確」的孔子思想，于金山說，孔子思想並非政治理念，它的內容可以包羅萬象，但不是依附在某個政治體系下，「在美國傳播孔子思想，不應加入政治因素，才是正途；如果有人想要藉由孔子思想來推廣某個政治理念，反而會造成反效果。」

于金山也呼籲，居住在美國的華人，應該以孔子思想的繼承人自居，共同協助推展。

與會者還有紐約華僑學校校長王憲筠、華埠兒童培護中心主任李小愷、律師黃啟超以及多位中華公所職員等。