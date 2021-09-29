我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

郎朗訪康州 與學生四手聯彈

記者金春香╱紐約報導
郎朗前往康州Hotchkiss學校進行演出。（主辦方提供）
郎朗前往康州Hotchkiss學校進行演出。（主辦方提供）

鋼琴家郎朗日前參加全球公民(Global Citizen)演出，之後前往康州Hotchkiss學校，與學生進行音樂交流。

去年在中國隔離期間，Hotchkiss學校的學生陳啟天提議邀請郎朗到該校慶祝新學年開始，以及舉行現場音樂表演，慶祝重返舞台；18歲的陳啟天自幼師從郎朗，並多次在慈善音樂會上與其同台演奏，郎朗接受了陳啟天的演出邀請。

演出在Hotchkiss學校的埃爾弗斯音樂廳(Elfers Hall)進行，陳啟天表示，「我們剛開始一起彈琴時，我的腳還夠不到鋼琴踏板」，通過郎朗的言傳身教，音樂為他的世界敞開了大門。

郎朗演奏了巴赫的「哥德堡變奏曲」，隨後演奏了李斯特的「愛之夢」；在合奏部分，郎朗與Oliver合奏了勃拉姆斯的「匈牙利舞曲第五號」，隨後與該校音樂主任Fabio Witkowski合奏了「拉德斯基進行曲」，把現場氣氛再次推向高潮。

郎朗表示非常高興訪問Hotchkiss學校，音樂給全世界的人們帶來愛與希望，對學生來說，音樂是通往人生幸福和快樂生活的橋梁，希望未來大家和他一起享受和欣賞音樂，在互相理解、彼此同心和團結一致的基礎上用音樂來創造更加美好的世界。

郎朗不只是音樂家，還是聯合國和平使者，以及聯合國兒童基金會親善大使，他通過郎朗國際音樂基金會，奔波於世界各地，動員人們振作精神，團結一致。

郎朗(右)與康州Hotchkiss學校學生陳啟天四手聯彈。（主辦方提供）
郎朗(右)與康州Hotchkiss學校學生陳啟天四手聯彈。（主辦方提供）
郎朗(右二)與康州Hotchkiss學校領導合影。（主辦方提供）
郎朗(右二)與康州Hotchkiss學校領導合影。（主辦方提供）

聯合國 中國

上一則

疫情下孔子誕辰 中華公所獻花紀念

下一則

聲援台灣入聯 社團點亮天燈

延伸閱讀

郎朗疫後回紐約 參加全球公民演出 康州學校音樂表演

郎朗疫後回紐約 參加全球公民演出 康州學校音樂表演
反對疫苗卻被當危險人物 醫護深感背叛：我們心靈受傷

反對疫苗卻被當危險人物 醫護深感背叛：我們心靈受傷
林逸欣拉小提琴 兩側肩帶慢慢滑落 險露白皙胸前春光

林逸欣拉小提琴 兩側肩帶慢慢滑落 險露白皙胸前春光
徵收堵車費 13場公聽會徵民意

徵收堵車費 13場公聽會徵民意
那些落地的前塵（九）

那些落地的前塵（九）

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限