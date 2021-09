不滿7、8大道改單行 華人籲與會抗議

月初舉行的里民會中,百名華人反對者出席活動示威。(記者顏潔恩/攝影)

市交通局(DOT)日前在布碌崙 (布魯克林)舉行里民會,向布碌崙第十社區委員會說明7、8大道 改單行道計畫,百多名華裔民眾出席,對當局不斷重複內容、未準備翻譯人員感到不滿;華人 反對者表示,當局始終沒有聽取民意的意願,呼籲民眾出席下周二其與第七社區委員會的會議,表達反對訴求。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)與反對者提出訴訟後,暫時制止當局行動,被迫向布碌崙第十、第七、及第12社區委員會講解項目;在月初與第十社委會的會議上,當局專員首次與華人反對者針對此計畫面談,百多民眾拿著標牌抗議,長達兩個多小時的會議火藥味十足。

參與當晚會議的民眾林駿佃表示,對專員講解的內容早已通透,對方是為了要避免回答社區問題才一直浪費時間;他也指出當晚是由白彼得的華人助理曲怡文協助翻譯,但這並非是她的職責,當局應該有備而來,但連最基本的溝通條件都做不到,說明不把華社放眼裡。

另一位民眾黃先生說,儘管專員一直強調要相互溝通作出改變,但面對民眾犀利的提問,譬如是否會暫時叫停計畫等,給出的態度很不篤定;在他看來,這些會議只不過是程序上的過場,為了符合規格而行,並非當局真的有意溝通作出的努力,若不出聲恐怕會為時已晚。

紐約華人聯合會會長黃啟旺也表示,8大道商家和居民要將該事件廣而告之,引起更多當地人的關注,一起行動起來聲勢更強大;他呼籲反對者持續追蹤關注,出席下周當局將舉行的第七社委會公聽會,再次表達明確的立場。

該會議定於10月5日(周二)傍晚6時,在布祿崙華人協會5大道會所舉行,地址是布碌崙60街545號;由於座位有限,要進入會場的民眾需發電郵預約,可依據以下範本:「My name is (輸入名字),please sign me up for 10/5 DOT meeting on 7 & 8 avenue plan, thanks」,電郵至[email protected]。