不滿7、8大道改單行 華人籲與會抗議

月初舉行的里民會中，百名華人反對者出席活動示威。(記者顏潔恩/攝影)

市交通局(DOT)日前在布碌崙 (布魯克林)舉行里民會，向布碌崙第十社區委員會說明7、8大道 改單行道計畫，百多名華裔民眾出席，對當局不斷重複內容、未準備翻譯人員感到不滿；華人 反對者表示，當局始終沒有聽取民意的意願，呼籲民眾出席下周二其與第七社區委員會的會議，表達反對訴求。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)與反對者提出訴訟後，暫時制止當局行動，被迫向布碌崙第十、第七、及第12社區委員會講解項目；在月初與第十社委會的會議上，當局專員首次與華人反對者針對此計畫面談，百多民眾拿著標牌抗議，長達兩個多小時的會議火藥味十足。

參與當晚會議的民眾林駿佃表示，對專員講解的內容早已通透，對方是為了要避免回答社區問題才一直浪費時間；他也指出當晚是由白彼得的華人助理曲怡文協助翻譯，但這並非是她的職責，當局應該有備而來，但連最基本的溝通條件都做不到，說明不把華社放眼裡。

另一位民眾黃先生說，儘管專員一直強調要相互溝通作出改變，但面對民眾犀利的提問，譬如是否會暫時叫停計畫等，給出的態度很不篤定；在他看來，這些會議只不過是程序上的過場，為了符合規格而行，並非當局真的有意溝通作出的努力，若不出聲恐怕會為時已晚。

紐約華人聯合會會長黃啟旺也表示，8大道商家和居民要將該事件廣而告之，引起更多當地人的關注，一起行動起來聲勢更強大；他呼籲反對者持續追蹤關注，出席下周當局將舉行的第七社委會公聽會，再次表達明確的立場。

該會議定於10月5日(周二)傍晚6時，在布祿崙華人協會5大道會所舉行，地址是布碌崙60街545號；由於座位有限，要進入會場的民眾需發電郵預約，可依據以下範本：「My name is (輸入名字)，please sign me up for 10/5 DOT meeting on 7 & 8 avenue plan, thanks」，電郵至[email protected]。