華裔1家3口淹死地下室 各界伸援手28日舉行火化儀式
因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國湖北籍畫家冷鴻升與妻子沈愛華以及女兒冷泠，在社區各界人士的幫助下，於28日火葬，定於10月3日舉辦追思會；因死者一家在美國沒有親屬，三人的喪葬事宜由美國湖北同鄉會統籌，追思會後，同鄉會計畫將死者一家的骨灰寄送至中國。
因冷鴻升一家三口在美國沒有親屬，事故發生後，三人的遺體一直停放在醫院的太平間內，直到美國湖北同鄉會等社團了解死者一家的悲劇後，聯繫市議員顧雅明與華人善終基金會，共同協力下，於28日為死者一家舉行火葬儀式。
美國湖北同鄉會的會長張德超表示，從新聞中得知冷鴻升一家三口因雨水被困在屋中，不幸喪命的消息後，他立即聯繫同鄉會的會員，找到死者一家在中國的直系親屬，但因客觀原因，死者的親屬不能按期前往美國，所有喪葬事宜均委託同鄉會統籌。
得知冷鴻升一家喪葬無著的消息後，張德超表示，社區的眾多人士伸出援手，許多人雖與死者不相識，但聽聞噩耗後，表示願意捐贈墓地，不少民眾還寄來支票，期盼幫助死者一家，他代表同鄉會感謝善心人士的援手，並表示會繼續幫助三人完成喪葬事宜。
張德超說，雖然為冷鴻升一家三口舉行火化儀式，但喪葬事宜尚有資金缺口，也無法尋找渠道幫助寄送死者一家的骨灰回中國的渠道，期盼社區齊心協力，幫助死者一家「落葉歸根」。
華人善終基金會的創辦人陳麥潔明表示，通過這個時間，證明了海外同鄉會的意義，每當有僑胞發生危難，急需援助時，同鄉會與華人社團總能伸手援助，讓華人在疫情打拚多了一份保障。
市警109分局消息顯示，警方於本月1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方與市消防局趕到現場後，抽出屋內積水，運出被困在屋內，飄在水中一夜的死者一家三口。
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