華裔1家3口淹死地下室 各界伸援手28日舉行火化儀式

因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國湖北籍冷鴻升定於10月3日舉辦追思會。(友人提供)

因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國 湖北籍畫家冷鴻升與妻子沈愛華以及女兒冷泠，在社區各界人士的幫助下，於28日火葬，定於10月3日舉辦追思會；因死者一家在美國 沒有親屬，三人的喪葬事宜由美國湖北同鄉會統籌，追思會後，同鄉會計畫將死者一家的骨灰寄送至中國。

因冷鴻升一家三口在美國沒有親屬，事故發生後，三人的遺體一直停放在醫院的太平間內，直到美國湖北同鄉會等社團了解死者一家的悲劇後，聯繫市議員顧雅明與華人 善終基金會，共同協力下，於28日為死者一家舉行火葬儀式。

美國湖北同鄉會的會長張德超表示，從新聞中得知冷鴻升一家三口因雨水被困在屋中，不幸喪命的消息後，他立即聯繫同鄉會的會員，找到死者一家在中國的直系親屬，但因客觀原因，死者的親屬不能按期前往美國，所有喪葬事宜均委託同鄉會統籌。

得知冷鴻升一家喪葬無著的消息後，張德超表示，社區的眾多人士伸出援手，許多人雖與死者不相識，但聽聞噩耗後，表示願意捐贈墓地，不少民眾還寄來支票，期盼幫助死者一家，他代表同鄉會感謝善心人士的援手，並表示會繼續幫助三人完成喪葬事宜。

張德超說，雖然為冷鴻升一家三口舉行火化儀式，但喪葬事宜尚有資金缺口，也無法尋找渠道幫助寄送死者一家的骨灰回中國的渠道，期盼社區齊心協力，幫助死者一家「落葉歸根」。

華人善終基金會的創辦人陳麥潔明表示，通過這個時間，證明了海外同鄉會的意義，每當有僑胞發生危難，急需援助時，同鄉會與華人社團總能伸手援助，讓華人在疫情打拚多了一份保障。

市警109分局消息顯示，警方於本月1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方與市消防局趕到現場後，抽出屋內積水，運出被困在屋內，飄在水中一夜的死者一家三口。