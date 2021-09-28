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清潔局倒掉攤販新鮮食物 白思豪批浪費

編譯孫梁／綜合27日電
市清潔局人員在查封違規攤販時傾倒新鮮食物，引發社區人士示威抗議，市長白思豪也痛批關官僚作風及浪費行為。(取自Street Vendor Project推特)
市清潔局人員在查封違規攤販時傾倒新鮮食物，引發社區人士示威抗議，市長白思豪也痛批關官僚作風及浪費行為。(取自Street Vendor Project推特)

布朗士區一個無證經營的攤販車，上周被市清潔局的檢查人員查封，許多新鮮食物也當眾被當做垃圾扔到垃圾車上，這一過程被人拍下視頻後在網上瘋傳，也引發民選官員和攤販組織在26日舉行抗議示威；市長白思豪27日痛批清潔局的錯誤官僚作風和不知珍惜食物的浪費行為。

這個食物攤位是23日被查封的，地點在派勒姆公園路(Pelham Parkway)與白原路(White Plains Road)的交口處；白思豪說：「我對這一行為感到悲哀，我就從不浪費食物。」他回憶說，他小時候吃飯時，母親總要求他把盤中的每粒米都吃乾淨。

清潔工人傾倒新鮮食物的視頻還引發了當地社區舉行抗議，白思豪說：「這種行為本不該發生，倒掉的水果和蔬菜許多食物都還很新鮮，可以送給遊民收容所和食物分發站，而不是被當作垃圾白白扔掉；這是典型的官僚作風，既不懂民眾疾苦，也沒有常識；我們要採取措施，以保證此類事件不再發生。」

被查封的攤主是一個名叫黛安娜·克魯茲(Diana Cruz)的西語裔婦女，她說自己的攤位已經擺了五年，並承認她沒有經營許可。檢查人員說，他們多次給克魯茲發出書面警告，既有英文也有西班牙文的通知。但此次清潔局來檢查時，沒有衛生部門的人員在場，因此無法確定攤位的食物是否安全可用，便直接叫來垃圾車運走。克魯茲說，被倒掉的食物價值約1萬元。

視頻顯示，現場的一個婦女朝檢查人員喊道：「這一帶的許多居民現在還沒有東西吃，你們竟然亂扔食物。」檢查人員聞聲後，被查封的食物還沒裝完，就把垃圾車開走。他們稍後又返回，但攤位上的食物已基本不見，可能被當地居民拿走。

清潔局發言人表示，被查封的食物一般是被倒掉，這是出於對民眾衛生健康的考慮。但市消費者與勞工保護局的發言人表示，市府各部門在攤位執法問題上尚未做到協調一致，他們今後將加強協調，以杜絕浪費。

克魯茲表示，她將申請攤位執照，以便重新開業。

市清潔局人員在查封違規攤販時傾倒新鮮食物，引發社區人士示威抗議，市長白思豪也痛批...
市清潔局人員在查封違規攤販時傾倒新鮮食物，引發社區人士示威抗議，市長白思豪也痛批關官僚作風及浪費行為。(取自Street Vendor Project推特)

克魯茲 白思豪 布朗士

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