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紐約客談／解決水患問題 治標不治本

紐約客談

艾妲颶風侵襲紐約以來，從總統到紐約州長再到國會及州、市各級議員，當權者的眼淚在災區撒了一波又一波；面對流離失所的孩童、老無所依的寡婦、吃了上頓沒下頓的失業青年……連從政數十年，見慣無數大小災難的拜登總統都不禁感慨，「難以想象，這裡竟然是美國」。

是啊，難以想象，本應是帝國曾經輝煌的明珠，如今卻只剩外強中幹的虛殼。一場大雨讓紐約基建的短板暴露無遺，確實政府可以用「500年一遇的天災」做說辭，但如果不是這次死傷過多，多到足夠引起當權者重視，或許平時水患的問題也只能是民眾反映無門的無奈。

一位已在法拉盛受災最嚴重的Peck大道居住30餘年的老居民，日前展示了他曾向某位議員多次發送的問題反饋的信息紀錄，「我已經連續幾年向議員反映，希望可以幫我們解決水患問題。」老居民說，「這個地方受災也不是一次兩次了，只是這次最嚴重而已。平時因為地勢低窪，每年都會因為暴雨淹毀家中的地下室。」

他建議政府可以應用法拉盛的一些廢地，把受災嚴重的低地勢地區改為高層停車場，讓慘劇不再發生。「送救助金、送熱餐、送愛心……都是出事後大家的一片心意，我們很感激；但是如果早一點就聽一聽我們的意見，考慮一下把這個區域畫為高危洪氾地區，做一些應做的基建防護，那是不是三口人都被淹死的冷鴻升一家，還有更多罹難的家庭，就不會白白送命了呢？」

類似如此的災區居民意見絡繹不絕湧現，有志之士對於長期解決紐約水患問題關心至深，到底什麼才是「治標又治本」的水患治理妙招？救濟金是好，可以幫人重建家園，但如果這家園仍是重建在高危區域上，那此舉也只是醫病不醫心，難以避免艾妲悲劇重演。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約州 法拉盛 艾妲

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