華裔住家信被偷 銀行帳戶遭盜領

布碌崙貝瑞吉社區出現偷信竊賊，不少住家遭入室盜竊。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉社區近期出現偷信賊，一名華裔 受害者在檢查監控錄像時，發現一名行蹤可疑的男子持有不明工具，其前院的門撬開後偷走郵箱的信，附近多間住家也中招；居住在同一區的另名華裔也報案稱，個人信息因此遭洩露，被不法分子用來申請銀行卡，造成4000元財物損失。

據警方紀錄顯示，不久前一名33歲、居住在8、9大道交72街的華女 報案稱，當天早上她調出前院的監控視頻，發現一名不認識的男子非法闖入家中；對方手上持有一個長型的金屬棒子，用來撬開前門的鎖，接著將郵箱內的信件盜走。

警方表示，除了該名受害者外，與其住在同一條街上的四間住家也遭到入室盜竊，不少信件都被盜走；嫌犯得逞後便撒腿逃跑，至今尚未落網。

一名居住在9、10大道交70街的26歲華女則淪為身分盜竊的受害者，她於不久前接到大通銀行(Chase Bank)的短信，表示她的帳戶裡被提現1000元；她立即檢查銀行帳單 ，發現本月5日時，一名陌生人已經從曼哈頓23街西71街的銀行內取走她銀行裡的3000元。

在受害者的要求下，銀行展開調查，發現之前有人向有關銀行申請一張新的銀行卡，並已寄到當事人家中，可受害者從來都沒有做過這項申請；嫌犯也利用受害者的信息，打電話給銀行激活這張新卡。

該案件受害者居住的屋子與發生多宗入室盜竊案的地點相近，懷疑可能是同人或犯罪集團所為，警方呼籲民眾要提高警惕；除買有鎖的郵箱外，平時應定期檢查銀行帳戶，查看是否有不記得的交易紀錄，盡早發現後向銀行通報。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。