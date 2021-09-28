布碌崙花燈大遊行 10月17日熱鬧回歸

美國繁榮華埠總會主辦的布碌崙花燈大遊行，將於10月17日回歸。(記者張晨／攝影)

第19屆花燈大遊行 慶祝中國日文化節訂於10月17日(周日)回歸布碌崙 (布魯克林)8大道 ，主辦方表示，通過活動將中華文化繼續在主流社會推廣，在疫情後推動社區正能量，促進華社復興經濟的信心和希望。

該活動由美國繁榮華埠總會主辦，會長田士銳在記者會上表示，活動當天將在8大道交64街設立主舞台進行文化表演，而花燈大遊行將於中午12時30分從64街起步，沿著8大道行進到50街，屆時遊行隊伍中會有舞獅舞龍、中西舞蹈、服裝展示等。

該活動也得到不少民選官員的助力，州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)以及州參議員郭納德(Andrew Gounardes)均參與。

白彼得表示，遊行對振興社區以及讓8大道變得更好十分有意義，同時也能讓各界更好地了解中華文化；紀思庭則表示，該活動的回歸讓人興奮，他呼籲民眾屆時可走出家門享受秋高氣爽的季節，同慶同樂。

主辦方還宣布了布碌崙青少年龍獅團成立，從26日至11月21日，每逢周日12時，在8大道交65街的球場旁舉行免費訓練班，教授舞龍舞獅。

龍獅團學員以少年足球訓練班球員為主外，也歡迎社區八至20歲的青少年免費參加，感興趣的民眾可直接至球場報名。