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美國福建公所等逾30社團 9/30慶十一

記者顏嘉瑩／紐約報導
福建公所等27日宣布，將於30日舉辦一系列大型活動慶祝十一。(記者顏嘉瑩／攝影)
福建公所等27日宣布，將於30日舉辦一系列大型活動慶祝十一。(記者顏嘉瑩／攝影)

美國福建公所攜手30多個兄弟社團，27日在曼哈頓華埠舉行記者會，表示為慶祝中國十一國慶，訂於30日(周四)舉辦一系列大型慶祝活動；主辦方表示，這是自新冠肺炎疫情之後，首次舉辦的大型社區慶祝活動，歡迎民眾到場共襄盛舉。

福建公所主席鄭德良表示，今年是中國72周年國慶、中共成立100周年，該公所為發揚愛國精神以及中華傳統文化，與兄弟社團共同舉辦大型慶典。

主辦方表示，今年的主題除了慶祝中國生日，也代表著海外華人為促進美中關係友好的期盼；鄭德良說，美中關係與華人在美國發展有密切關係，只有兩國友好，海外華人才能過得好，也希望藉由活動，呼籲兩國的友好及和平關係。

周四的活動訂於上午11時在華埠林則徐廣場前舉辦，將有升旗典禮和文娛活動，12時有花車巡遊；六部花車載著百名社團成員，從華埠出發，行經中城的聯合國大廈、再經時報廣場，到中國駐紐約總領事館後返回華埠，晚間則在金滿庭粵菜館(Dim Sum Palace)舉辦慶祝晚宴。

福建公所秘書長曾賢秋表示，受到市府規定，為避免政治意味，花車上不可以有美中國旗裝飾，同時也不再使用雙層觀光巴士；今年將改為用每輛可承載十多人的中型巴士進行巡遊，同時也將採標語等方式裝飾花車，車上成員到達定點後，將下車拍大合照後，再上車前往下一個定點。

雖然福建公所去年在中國國慶及中秋節期間，也有舉辦類似活動，但規模有限；但鄭德良表示，今年為疫情以來，首次舉辦大型活動，希望能有更多民眾到場參加。

中國 華埠 華人

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