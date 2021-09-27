皇后區長聯合市長辦公室辦「移民資源博覽會」

皇后區區長理查茲問候到場的亞裔社區組織。（皇后區長辦公室提供）

由皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)聯合市長移民 事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)舉辦的首屆「移民資源博覽會」(Immigrant Resource Fair)，25日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉行，協助移民申請市民卡、被排除工人基金(Excluded Workers Fund)以及亞裔平權維護等項目；這是「皇后區移民歡迎中心」(Immigrant Welcome Center)成立後舉辦的首個大型活動。

理查茲表示，「皇后區是全球移民匯集地，擁有超過100萬來自各個背景的移民，每個人都有權獲悉移民應該享有的各項權利，了解更多移民資源」；市長移民事務辦公室主任拉克爾·巴蒂斯塔(Raquel Batista)表示，「我們很榮幸與皇后區區長辦公室合作，也很高興邀請到這麼多的團體參加，未來我們還會組織更多便利移民的活動」。

國會眾議員孟昭文說，「作為移民的女兒，我深知移民對這個社會的經濟、文化、教育等各項事務所做的貢獻，所以我們必須確保每個移民都能享有應享的權利，這次活動就能幫助在地居民加深對各項福利的認識。」州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)等也出席活動。

活動在皇后區區長和市長移民事務辦公室的合作下，邀請到市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)、紐約市民卡 (IDNYC)項目、市人權局(Human Rights Commission)、市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)等政府機構參與。

亚洲人平等会(AAFE)、紐約勵馨婦幼關懷中心、西語裔基金會(Hispanic Federation)、街頭攤販項目(Street Vendor Project)、纽约亚裔妇女中心(Womankind)等社區組織也參與了活動，現場為民眾講解移民服務項目。

有需要的皇后區移民，可撥打移民歡迎中心電話(718)286-0644，或發送電郵至[email protected]，諮詢移民相關問題，服務時間為工作日上午9時至下午5時。