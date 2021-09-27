支持度僅37% 白思豪參加演唱會又被噓

紐約市日前舉辦群星薈萃的Global Citizens 24小時演唱會，市長白思豪遭觀眾狂噓。(Getty Images)

紐約市 日前舉辦群星薈萃的Global Citizens 24小時演唱會，市長白思豪 (Bill de Blasio)到場助興，但卻被觀眾狂噓，這已經是幾周來白思豪第二次在音樂會上遭遇噓聲；此前的民調顯示，白思豪的支持率僅剩37%。

這場演唱會意在呼籲應對氣候變暖，上場明星包括酷玩樂隊(Coldplay)、珍妮佛洛佩茲(J-Lo)、Lizzo以及哈里王子夫婦等顯赫人物；當白思豪上場接過麥克風時，觀眾爆出巨大噓聲；相比之下，國會參議員舒默(Chuck Schumer)也出席演唱會，被觀眾報以掌聲。

其實，白思豪參加公共活動被嘲諷已經是常態；此前，白思豪在中央公園上月舉辦的「我們愛紐約：回歸音樂會」(WE LOVE NYC: The Homecoming Concert)上，就遭遇巨大噓聲；這場演唱會意在慶祝紐約市疫後恢復，有6萬人參加，但卻因颶風亨利(Henri)帶來的暴雨天氣提前結束。

此外，白思豪在陪同哈里王子夫婦在世貿中心觀景台參加活動，也被民眾嘲諷，稱白思豪寧願參加這種面子活動，也不願去參訪危機重重的雷克島監獄 ；白思豪上次參觀雷克島監獄還是2017年，他此前表示卸任前肯定會前往雷克島監獄參觀。

白思豪一家日前還參加了門票高達3萬5000元的大都會博物館年會，也遭到民眾嘲諷；在獨立日舉辦的納森吃熱狗大賽(Nathan's Hot Dog Eating Contest)上，白思豪也沒有逃過觀眾的噓聲。

此前有民調顯示，白思豪的支持率已跌至37%；一些民眾在推特上嘲諷白思豪被噓時，將他與另一位在右翼民眾看來聲名不佳的前市長丁勤時(David Dinkins)相提並論，後者在任時被指太過軟弱，導致犯罪猖獗、毒品橫行。