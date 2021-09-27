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亞太公共事務聯盟20年慶 表揚孫雯

記者顏嘉瑩╱紐約報導
亞太公共事務聯盟紐約分會26日晚在曼哈頓華埠舉辦表彰晚會，孫雯(前排右五)獲頒「領袖與成就獎」。(主辦方提供)
亞太公共事務聯盟紐約分會26日晚在曼哈頓華埠舉辦表彰晚會，孫雯(前排右五)獲頒「領袖與成就獎」。(主辦方提供)

亞太公共事務聯盟(APAPA)今年迎來創立20周年、紐約分會成立八周年，26日晚該聯盟紐約分會在曼哈頓華埠，以「團結就是力量」(Strength in Unity)為主題，舉辦表彰晚會；會上邀請紐約州府副幕僚長華裔孫雯(Linda Sun)擔任嘉賓，感謝她在州府為華人事務的付出，以及長期對該分會的支持。

慶祝晚宴在華埠披露街(Pell St.)的喜運來大酒家舉辦，亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，孫雯長期以來，為紐約分會的大學與高中實習生，創造參與社會公共事務、了解政府機構運作的機會，對培養與推動華裔青年人對公共事務的參與，功不可沒。

孫雯於本月初由州長霍楚(Kathy Hochul)任命為副幕僚長，負責州府長期目標規畫及州長政策、事務優先權的決策工作，為目前州府最高階的亞裔官員，也是首入州府核心決策圈的華人。

會上頒發「領袖與成就奬」給孫雯，亞太公共事務聯盟紐約分會董事長、紐約中華公所主席于金山表示，孫雯在州府的成就，代表著亞裔的驕傲，也是州長對其工作能力的肯定，名至實歸。

晚宴上另頒發「社區貢獻奬」給思親墓園集團董事長Bernard Stoecklein和中央健保戰略合作部副總裁Moshe Adelman，感謝他們對紐約分會實習生及API職業日的支持。

目前亞太公共事務聯盟在全美共有35個分會，紐約分會於2012年成立，重點培育亞太裔青年，參與主流政治及公共事務；在新冠疫情期間，紐約分會曾多次舉辦活動，對抗反亞裔風潮、保障亞太裔的人身安全及權益。

紐約州 亞裔 華埠

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