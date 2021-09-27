福建會館支持黃敏儀競選市議員

美國福建會館26日宣布支持黃敏儀(前排右五)競選市議員。（記者張心╱攝影）

美國 福建會館聯合多個福建社團僑領26日在法拉盛 會所集會，宣布支持黃敏儀代表民主黨競選法拉盛第20選區市議員，並呼籲紐約僑胞及華人 社團團結合作，在11月2日的普選中，選出能代表華人利益的市議員，進一步提升華人在美國政壇的影響力。

「海外僑胞迫切需要一位了解社區需求、傾聽僑胞心聲、並讓我們所信任的人，代表華人在市議會發聲，民主黨候選人黃敏儀是最佳人選，不是之一，而是唯一。」美國福建會館主席陳昭銀表示，「我們將不遺餘力支持黃敏儀成功當選，也呼籲各華人團體及福建社團，步調一致為她的競選保駕護航。」

黃敏儀感謝美國福建會館的支持，她說，「今年6月份初選時，福建會館就是第一個來支持我的社團，記得那天下大雨，陳昭銀主席還專門來我的辦公室送競選表格，真的很感謝他和各位福建僑胞對我的支持。

她直言自己從小在法拉盛長大，見證了社區這些年來的發展，發現真的有改變很多，並鼓勵年輕的朋友們，能夠在長大以後，也可以回歸並服務社區。

黃敏儀表示，希望所有擁有投票權的華人，能在11月2日普選時再次支持自己，讓她成功當選市議員。

參加集會的還有福建會館名譽主席陳興合、第一常務副主席馮衛星、常務副主席王秀華、鄭師飛、張勝旺、游必勝等。