紐約市華康會青少年義工 參訪警局

華康會25日安排多名華裔青少年參觀市警122分局。（華康會提供）

紐約市華人 健康協會25日在史泰登島舉行「青少年義工感謝日」，為感謝這批華裔青少年在夏季的志願服務，安排他們到史島市警122分局參觀，與警員們近距離交流，並進一步了解警員的職務。

該會會長陳麗娜表示，25日共有超過80名青少年分批到警局造訪，他們都是這個夏季在華康會擔任義工的小幫手們；帶領他們參觀警局有多個重要意義，對警察 的職務能有更深一層了解，也能鼓勵更多華人加入市警團隊，用雙語和文化背景優勢服務社區。

當天在社區協調警員(NCO)，及該分局副局長(Gzim Palaj)等人的帶領下，隊伍參觀了分局內緊急服務單位(Emergency Service Unit)、高速公路部門(Highway Unit)，參與者還有幸坐上出勤使用的救援卡車、騎警單車，體驗豐富；警員還向他們解釋這些卡車的多種功能，在緊急事件中如何救人救己。

州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)也出席當天活動，並表彰警員及陳麗娜，感謝他們對社區作出的貢獻；他從政前是史島地檢辦公室的助理檢察官，當時就和警方有密切的合作關係，他說兩者在保護市民安全上有各自的職責，而要在外冒生命危險工作的警察更不容易。

譚杜喜本身也是來自希臘的移民 ，所以深知移民在執法機構工作會對自己社區帶來正面影響；希望通過此次活動，激發青少年未來從警的理想，讓他們用自身優勢幫助社區的弱勢群體。

在參觀警局後，華康會也回到史島的會所宴請義工，這個夏季他們收穫良多，祝福返校後一切順利。