紐約市府華員會歡聚 籲更多華人服務社區

紐約市府華員會25日在布碌崙8大道舉行聚餐活動。（記者顏潔恩／攝影）

新冠疫情 趨向穩定，紐約市 府華員會(CAACNY)25日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行聚餐活動，在市府工作的華人 職員、董事會成員及創會成員，齊聚一堂；該會主席黎潔瀅表示，將致力把市府重要信息帶給華社，同時呼籲更多人加入市府單位，利用雙語優勢服務社區。

該會共同創辦人鄭向元表示，早在1975年，該會前身就在紐約成立，疫情爆發前都會定期舉行活動，讓在各機構服務的員工能互換信息，並把專業的知識帶給社區；當天的聚會是為該會接下來即將舉辦的講座和社區活動等熱身，讓新舊職員相互認識，老朋友也終於能在疫情穩定後見面聊聊天。

黎潔瀅呼籲更多華人加入市府單位，指出在市府任職充滿挑戰但又有保障，許多成員獲得不凡的工作成就；華人更是該發揮中英文優勢，幫助政府更好服務社區。

州參議員劉醇逸當天出席活動，表示很開心見到久違的熟悉面孔，在座的人不僅通過接種疫苗來保護身邊的家人，也保護了所有的市民。

亞裔民安隊隊長柳寶枝說，通過該會才知道原來市府有許多華裔員工，感謝他們將華人的聲音傳達給主流社會，作為社區組織領袖，也會幫助把信息帶給社區。

據悉，目前在市府工作的華人超過4000人，而紐約市府華員會中共有200多名活躍成員；當天約40名成員出席，包括董事會主席鄺健榮、前皇后區刑事法院法官陳翠芳等人。