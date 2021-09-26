亞女撕地鐵約會廣告 MTA：可蔑視不可破壞

亞女地鐵撕爭議約會應用廣告，得旁觀者及網友支持。（取自推特視頻截圖）

日前一段亞裔女子在紐約 D線地鐵 上手撕約會軟體廣告的視頻在社交媒體上引發熱議，她認為這些廣告宣傳左翼政治、非一夫一妻制約會等「兒童不宜」內容；此舉得到眾多網友支持，並致電大都會運輸署(MTA )和該軟體公司，但MTA表示，該廣告通過了審查程序，反倒是視頻中的乘客雖有權表達不滿，但無權破壞。

UNBELIEVABLY BASED (Pt.1) pic.twitter.com/TcBZWmchBC — Unbelievably Based Asian Lady (@DamnNobueno) September 22, 2021

視頻中該亞裔女子一邊伸手撕約會軟體OkCupid廣告，一邊說「這太噁心了，這太噁心了，我不知道，讓孩子們看這個可不可以？這簡直就是宣傳機器。」

「我不知道為什麼你們(乘客)對此置若罔聞，這不是平等，這是關於共產主義的產物；我們不想要這個(廣告)，除非我們說出來，否則它永遠不會消失。」

OkCupid曾發起過幾次左翼廣告活動，如「不和不投女權票的男人約會」，「根據他左傾的程度來選擇合適男友」，「選擇只和支持墮胎自由的一派約會」等。

該視頻在推特上引發關注，很多人表達對廣告的反感，也有網友在OkCupid官方頁面中留言稱，「你知道紐約的孩子都坐地鐵吧？想像一下，現在你不得不向一個好奇、易受影響、年齡太小無法正確理解這些概念的孩童解釋『泛性』、『性虐』或『順從』。」

OkCupid全球首席營銷官霍布利(Melissa Hobley)表示，「很多人」都聯繫了公司，對廣告宣傳活動表示讚賞，「很少有人」對此有「令人震驚的刻薄反應」，但這些反應只會更加清楚地表明，公司必須繼續支持那些在歷史上沒有得到充分代表的人。

MTA對此則回應，MTA受第一修正案的約束，該修正案限制了接受廣告的限制，而地鐵廣告有一個審查程序，OkCupid的廣告也通過了這個程序，「乘客可以自由表達他們對廣告的蔑視，但不允許破壞這些廣告，違反這一基本原則者將受到起訴。」