更新中國護照 華人旅行社業務旺

因部分長者不會使用智能手機，許多民眾選擇華人經營旅行社代理更新護照；圖為此前民眾在駐紐約中領館辦業務。（本報檔案照）

疫情 爆發後，中國 駐美國 使領館暫停證件大廳對外辦公，為幫助華人更新護照，使領館日前開通「中國領事」APP申請，因部分長者不會使用智能手機等原因，許多民眾選擇華人經營旅行社代理申請；華人旅行社業者指，代辦業務較疫情前增加逾一倍，等待核批新護照時間也延長至兩個多月。

根據中國駐美國大使館官網，在美中國公民若需申辦護照與旅行證，今年6月開始需通過智能手機或平板下載「中國領事」APP，按要求完成人臉識別等身分驗證，再提交證件照與美國住址等，通過郵寄的方式遞交申請材料。

對此，「環宇假期」負責人葉秋生表示，去年疫情爆發後，申請或更新護照流程繁瑣，中國駐美國使領館近期啟用「中國領事」APP，才為民眾提供較為便捷的遠程申請選項；他說，因申請相關業務必須使用智能手機或平板，讓一些不會使用手機的長者「無從下手」，要求代辦相關業務的顧客較疫情前增加超過50%。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，「中國領事」APP申請或更新護照需完成人臉識別，還要上傳證件照等，若某個環節出現問題，都無法完成申請；為了幫助民眾順利申請新護照，她說，自家旅行社提供一條龍服務，幫助申請者完成每一個環節，「照相、指導申請步驟，價格只有120元左右」。

賈娟說，近期從美國前往中國的機票降價，從兩周前的5000元單程票加核酸檢測降到3000元左右，部分華裔民眾計畫前往中國；但她指出，為防止疫情傳播，中國停止核發護照，導致許多打算前往中國的華人「扎堆」在美申請護照。

葉秋生表示，由於申請與更新護照人數暴增，中國駐美國使領館積壓較多的代辦業務，等待核發新護照的時間從疫情前的20天，延長至兩到三個月；他提醒，若申請者的護照在一年內即將過期，應盡快提交申請。

更多「中國領事」APP的信息請登http://www.china-embassy.org/chn/lszj/zytz/t1879602.htm查詢。