防長者遭詐騙 陸天娜爭取保護法案

每年紐約州內受騙長者損失金額達15億元，陸天娜致信聯邦貿易委員會要求提供更全面保護。（本報檔案照）

聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前致信聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)，指出長者是金融詐騙 的主要受害者，每年紐約州 內受騙長者損失的金額就達15億元，她敦促FTC規範遭金融詐騙長者的舉報途徑，確保耆老和其照顧者獲得充分的預防詐騙信息和舉報渠道，並讓詐騙者承擔責任。

陸天娜作為聯邦參議院老年人特別委員會(Special Committee on Aging)的成員，此舉是為支持兩黨共同提出的「長者金融權利法案」(Senior Financial Empowerment Act)；該法案將規範和改進報告長者遭金融欺詐的方式，並提供資源來防止受害者財物遭騙。

陸天娜表示，僅在紐約州，耆老群體每年因遭金融欺詐的總損失就高達15億元；「他們不應該擔心會成為這些騙局的犧牲品，如果他們真的上當了，也應該有合理途徑來尋求幫助。」陸天娜說，尤其是在節假日即將來臨之際，幫助這一群體應對、報告和預防代價高昂的金融欺詐是立法者的責任。

陸天娜指出，全國每年都有數百萬長者成為詐騙受害者，尤其是在疫情期間，由於對公共衛生和經濟狀況的擔憂加劇，詐騙者利用耆老的心理弱點對他們進行詐騙的行為更為猖獗；在60歲以上人口中，紐約州的經濟損失和受害者數量排到了全國第四位。

若「長者金融權利法案」通過，具體內容包括，集中消費者教育 服務和長者電信欺詐的相關數據；擴大對詐騙案件的舉報途徑；對某些個人或群體進行有針對性的教育；創建資助計畫來防止郵件、電話營銷和網絡欺詐；指導美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)就耆老更容易受到詐騙的問題進行科學研究；以及在全國長者欺詐防範周(National Senior Fraud Awareness Week)進行定期宣導。