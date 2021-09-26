長島無證華男按摩師涉非法觸摸多人 被控性虐 罪成恐囚 4年

梁秀鎬因涉嫌多起無證按摩與非法觸摸被納蘇郡大陪審團起訴。(納蘇郡警方提供)

報住在長島 的60歲按摩師梁秀鎬(Sut-ho Leung，音譯，又名Mike)，今年初因涉嫌非法觸摸被捕控罪，等待庭審期間仍繼續為顧客提供服務，7月被大陪審團以14項無證按摩與兩項性虐等罪名起訴，日前過堂不認罪，法官將保釋金定為7萬5000元，下次上庭時間為11月12日。

法院資料顯示，梁秀鎬的妻子在納蘇郡的花園城(Garden City)Franklin大道927號，經營一家名為「O spa」的水療中心；梁秀鎬今年1月6日為一名48歲女客人提供肩膀與脖頸的按摩服務時，涉嫌觸摸對方胸部，期間受害人拒絕他觸碰，但他並未停止。

受害人離開水療中心後，立即報警求助，經調查梁秀鎬還涉嫌無證按摩，納蘇郡警方當天下午實施逮補，納蘇郡檢方控其性虐、非法觸摸與無證按摩。

臥底警員於今年3月再次調查該水療中心，在監控錄像中發現，梁秀鎬被控罪後，仍繼續為顧客提供按摩服務；警方在深入調查中發現，被告從去年12月到今年1月中，至少為十名受害人提供按摩服務，其中至少兩名受害人稱被告涉及不當觸摸。

大陪審團7月以14項無證按摩、兩項非法觸摸與兩項性虐罪名起訴梁秀鎬，24日過堂時，被告不認罪，法官將保釋金定為7萬5000元，至截稿時間，被告尚未交保，若罪成將面臨最高四年監禁，下次上庭時間為11月12日。

納蘇郡檢察官 史密斯(Joyce A. Smith)表示，按摩本是一件讓人身心放鬆的休閒，但被告卻涉嫌利用按摩傷害顧客；他呼籲，受害者可致電(516)571-1266舉報，消息來源絕對保密。