我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

長島無證華男按摩師涉非法觸摸多人 被控性虐 罪成恐囚 4年

記者牟蘭╱紐約報導
梁秀鎬因涉嫌多起無證按摩與非法觸摸被納蘇郡大陪審團起訴。(納蘇郡警方提供)
梁秀鎬因涉嫌多起無證按摩與非法觸摸被納蘇郡大陪審團起訴。(納蘇郡警方提供)

報住在長島的60歲按摩師梁秀鎬(Sut-ho Leung，音譯，又名Mike)，今年初因涉嫌非法觸摸被捕控罪，等待庭審期間仍繼續為顧客提供服務，7月被大陪審團以14項無證按摩與兩項性虐等罪名起訴，日前過堂不認罪，法官將保釋金定為7萬5000元，下次上庭時間為11月12日。

法院資料顯示，梁秀鎬的妻子在納蘇郡的花園城(Garden City)Franklin大道927號，經營一家名為「O spa」的水療中心；梁秀鎬今年1月6日為一名48歲女客人提供肩膀與脖頸的按摩服務時，涉嫌觸摸對方胸部，期間受害人拒絕他觸碰，但他並未停止。

受害人離開水療中心後，立即報警求助，經調查梁秀鎬還涉嫌無證按摩，納蘇郡警方當天下午實施逮補，納蘇郡檢方控其性虐、非法觸摸與無證按摩。

臥底警員於今年3月再次調查該水療中心，在監控錄像中發現，梁秀鎬被控罪後，仍繼續為顧客提供按摩服務；警方在深入調查中發現，被告從去年12月到今年1月中，至少為十名受害人提供按摩服務，其中至少兩名受害人稱被告涉及不當觸摸。

大陪審團7月以14項無證按摩、兩項非法觸摸與兩項性虐罪名起訴梁秀鎬，24日過堂時，被告不認罪，法官將保釋金定為7萬5000元，至截稿時間，被告尚未交保，若罪成將面臨最高四年監禁，下次上庭時間為11月12日。

納蘇郡檢察官史密斯(Joyce A. Smith)表示，按摩本是一件讓人身心放鬆的休閒，但被告卻涉嫌利用按摩傷害顧客；他呼籲，受害者可致電(516)571-1266舉報，消息來源絕對保密。

長島 檢察官

上一則

法拉盛華女 長島涉非法按摩被捕控罪

下一則

亞女撕地鐵約會廣告 MTA：可蔑視不可破壞

延伸閱讀

曼哈頓中城襲華女 遊民被控惡性騷擾

曼哈頓中城襲華女 遊民被控惡性騷擾
訊息即是按摩

訊息即是按摩
長島20歲華青失蹤三天 警籲協尋

長島20歲華青失蹤三天 警籲協尋
法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

長島納蘇郡擬改良公共交通 網路徵集民意

長島納蘇郡擬改良公共交通 網路徵集民意

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54
猛推華女入車流，非洲裔女嫌體貌。（市警提供）

曼哈頓28歲華女過馬路遭人從背後推入車流險喪命

2021-09-22 13:26

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻