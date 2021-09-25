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美國華埠繁榮總會 10／3法拉盛辦文化節

記者牟蘭／紐約報導
為推廣中國文化，美國繁榮華埠總會日前宣布將於10月3日在法拉盛舉辦文化節活動。(主辦方提供)
為推廣中國文化，美國繁榮華埠總會日前宣布將於10月3日在法拉盛舉辦文化節活動。(主辦方提供)

為推廣中國文化，美國繁榮華埠總會日前宣布將於10月3日(周日)在法拉盛舉辦文化節活動；該會總會長田士銳表示，本次活動將以街坊節的形式舉辦，屆時搭建舞台，帶來歌舞表演，活動現場設有書法、商業與古董車展示攤位等。

慶祝紐約州中國日中國國慶文化節活動由美國繁榮華埠總會主辦，康華日間護理中心、金神大賭場與威信汽車贊助，邀請美國亞裔文化交流會龍獅團帶來舞龍舞獅表演，美華輔警治安巡邏隊會在現場維持秩序。

田士銳表示，繁榮華埠總會多年來多次在曼哈頓華埠舉辦慶祝活動，此次首次在法拉盛舉辦文化節，期盼向更多各族裔民眾推廣中華文化，歡迎文藝團體與商家報名參與。

康華日間護理中心負責人高嘉懿表示，疫情期間，社區經濟受到衝擊，她希望文化節能為小商家帶來更多客源，帶旺當地生意；市議員顧雅明也參與當天的活動，表示支持。

本次活動的時間為10月3日上午11時至下午3時30分，地點為法拉盛緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)與緬街間的三福大道(Sanford Ave.) ，有意參與者請電(917)660-2402諮詢詳情。

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