商改區聯合顧雅明送書包 帶旺戶外淘寶市場

「平安開學返校活動」由法拉盛商改區、顧雅明辦公室聯合安保健康保險與王嘉廉社區醫療中心主辦，向社區四歲到12歲的學生提供300份開學禮包。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)與市議員顧雅明辦公室等24日舉辦返校日活動，向四歲到12歲的學生贈送背包，等待領取開學物品的長隊橫穿39大道與緬街間的羅斯福大道，也帶旺了第二期戶外淘寶市場的客源。

「平安開學返校活動」由法拉盛商改區、顧雅明辦公室聯合安保健康保險與王嘉廉社區醫療中心聯合主辦，市警109分局在現場維持治安。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情 重創社區經濟，不少移民家庭 的經濟受到負面影響，返校日活動提供300份書包、保溫午餐袋、學生文具袋、環保運動水壺以及免費洗手液等，為移民家庭的子女提供所需的物資，祝願他們學業有成。

此外，余鈿崧補充，當天的返校日活動針對四歲到12歲的學生，其中大部分孩子還沒有接種新冠疫苗，為幫助他們避免在校園內染疫，王嘉廉社區醫療中心的工作人員還提醒學生戴口罩、勤洗手等注意事項。

余鈿崧說，平安開學返校活動吸引超過300名家長與學生參與，也帶熱了在同一地點舉辦的第二期戶外淘寶市場，不少家長與學生領取物品後，前往不同的攤位購物，為商家帶來更多客源。

當天參與戶外淘寶市場活動的商家王承良表示，他在當地經營一家零售店20年左右，因受疫情影響，暫時關閉了店鋪，日前水災又損毀了部分倉庫的商品，得知戶外淘寶市場的活動後，立即報名參加，以優惠的價格回饋社區，當天受到顧客的熱捧。

市警109分局局長歐康納(John O'Connell)與該局的社區事務官黃凌欽也參加當天的活動表示支持。