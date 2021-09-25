顧雅明攜手市交通局 再發送單車安全帽

市交通局工作人員教授孩子們正確佩戴單車安全帽。（顧雅明辦公室提供）

市議員顧雅明日前與市交通局(DOE)在皇后區植物園 ，為法拉盛 及周邊居民發放免費單車安全帽，鼓勵市民選擇環保出行方式的同時，注意騎行安全；近200位家長帶著孩子參與領取活動，市交通局工作人員並教導孩子如何正確佩戴安全帽。

華裔家長帶著孩子領取免費單車安全帽。（顧雅明辦公室提供）

繼今年7月17日首次發放單車安全帽活動，獲得當地市民熱烈反響之後，顧雅明辦公室聯繫市交通局，再度補發200多個安全帽；當天活動一開始就已聚集大量的學生和家長，其中80%是法拉盛的華人家庭，均表示非常在意孩子的騎行安全，早早註冊此活動，也對政府發放的免費單車安全帽很有信心。

顧雅明和領取到單車安全帽的華人家庭。（顧雅明辦公室提供）

「上一次活動我們準備了650個，結果特別受歡迎，瞬間就發完了，好多家長想要也沒領到，所以我又和市交通局聯絡，再為居民們爭取一些。」顧雅明表示，「疫情以後，越來越多的大人和兒童選擇將騎單車作為運動休閒或通勤的方式，我覺得特別好，既方便又環保。」他希望通過此活動，為民眾提供騎單車所需的安全設備，並提醒民眾注意自身安全。

顧雅明還感謝市交通局、皇后區植物園等組織的合作與支持，並表示未來還會繼續多舉辦類似的便民活動。