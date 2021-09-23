選區重畫影響少數族裔 移民組織籲積極建言

紐約州選區重劃對少數族裔影響大，移民組織籲積極參與重畫公聽建言。（會議視頻截圖）

根據2020年人口普查結果，2022年起，紐約州 在聯邦眾議院的席次，將從當前27席減至26席，代表紐約市 選區的州參眾議員數量和所代表區域在州議會也會變動；紐約市立大學和紐約移民聯盟等組織22日召開會議，鼓勵民眾繼續在紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)提交最終版本前，積極表達意見。

紐約市立大學研究生中心城市規畫中心總監羅曼尼斯基(Steven Romalewski)表示，人口普查數據不僅用來決定每個州在國會眾院的代表席位，也影響州級和市級議會議員的選區重畫，以及學區的重畫。

羅曼尼斯基表示，選區重畫的最主要決定因素就是人口，如紐約市在過去十年增加了60萬人口，因此代表紐約市的州議員席位在州議會會增加，而選區在紐約上州的州議員席位數量會因該地區人口減少而減少。

不過雖然紐約州總體人口數量比十年前增加7.7%，但僅因不到百人數字之差，而痛失一個國會眾院席位。

在此前選區重畫獨立委員會公聽會上，曼哈頓區長表示不要改變現有選區畫分，多名華裔社區代表也都呼籲目前涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)日落公園的國會眾議員第七選區的範圍不宜更改。

華策會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)表示，選區重畫在很大程度上會影響選區內民眾所能獲得的資金補助、資源等，進一步影響社區組織所能提供的日托、成人英語班容納人數等；過往選區重畫並未有效將亞裔 等少數族裔群體的需求考量在內，但如今紐約市亞裔人口已經超過15%，為保證亞裔獲得贏得資源和服務，不應該在重畫過程中將亞裔社區畫分開來。