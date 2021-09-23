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台美推動綠色永續 籲制定有效發展策略

記者顏嘉瑩／紐約報導
經文處22日舉辦「台美發展夥伴關係對話—綠色、韌性及包容性發展籌資」視訊研討會。(經文處提供)
經文處22日舉辦「台美發展夥伴關係對話—綠色、韌性及包容性發展籌資」視訊研討會。(經文處提供)

全球氣候變遷及綠色投資議題的重要性日增，駐紐約台北經濟文化辦事處22日舉辦「台美發展夥伴關係對話—綠色、韌性及包容性發展籌資」視訊研討會，邀請多個單位專家，討論如何繼續發展綠色、永續且具包容性的發展策略，同時也希望強化各國永續籌資的夥伴關係。

永續發展為當前緩解氣候變遷危機的唯一可行方案，美國台灣擁有強健的經濟和投資關係，並共享民主價值，同時對於世界發展擁有法治、透明、繁榮和安全的共同願景；在視訊研討會中，希望透過與各方專家的交流，制定有效的發展策略；會上強調，呼籲全球開始行動已不再是一個口號，更應起身行動，才會保護下一代的生存環境。

駐紐約經文處處長李光章在致詞時表示，全球都在努力發展綠色投資，而台灣政府也希望能持續參與；他舉例，去年為接軌國際推動永續金融，台灣金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，以建構永續金融生態系為願景，由跨部會及公私部門協力合作，透過該方案，鼓勵更多綠色投資，而政府也針對應對氣候變遷，推動多項目標和實際作為。

李光章說，該過程證明台灣政府致力在發展綠色投資上所做的努力，也希望能夠與盟友繼續合作，共同推動該目標。

Stege則表示，馬紹爾群島地勢較低，隨著氣候變遷、海平面逐年上升，該國等同站在最前線與氣候變遷抗爭；她說，氣候變遷問題影響所有人、所有地方，尤其是找到緩解方式的時間相當緊迫，而美國和台灣為該國最緊密的夥伴，希望未來能夠繼續合作。

活動由JH Whitney Investment主席及執行長John O'Connor主持、李光章開場致詞；會上還邀請美國財政部代理助理副部長Lida Fitts、美國國際開發署(USAID)助理副署長Craig Hart、美國智庫史汀生中心(Stimson Center)主席Brian Finlay、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅、金融監督管理委員會駐紐約代表辦事處主任劉燕玲，以及馬紹爾群島共和國氣候特使Tina Eonemto Stege等講者與談。

氣候變遷 台灣 美國

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