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劉醇逸提案 疫情高風險公校 須提供網課

記者和釗宇／紐約報導
劉醇逸日前提案要求，全州人口在100萬以上的城市若CDC畫定的新冠疫情高風險區內，公校須提供遠程課選項。（州參議會提供）
劉醇逸日前提案要求，全州人口在100萬以上的城市若CDC畫定的新冠疫情高風險區內，公校須提供遠程課選項。（州參議會提供）

州參議會紐約市教育委員會(Senate Committee on New York City Education)主席劉醇逸日前提案要求，全州人口在100萬以上的城市若位於聯邦疾病防治中心(CDC)劃定的新冠疫情高風險區內，公校須提供遠程課(網課)選項；紐約市公校復課一周以來已出現近1500例新冠陽性病例，劉醇逸表示，紐約市若再不提供網課選項，就是「不負責任」。

劉醇逸8月就曾呼籲紐約市公校復課應提供網課選項，否則可能出現混亂，但他的建議未被採納；該提案由劉醇逸和州參議員傑克森(Robert Jackson)共同提出，若獲得通過，所有被CDC畫為「顯著風險」或「高風險」的且人口超過100萬的城市都應遵守，包括紐約市在內。

根據CDC的疫情評估基於每10萬人中有多少陽性病例，若一郡每10萬人中病例數超過100，就可被定為「高風險」地區；根據這一標準，紐約市五區全部為高風險地區。

數據顯示，紐約市公校復課一周多以來，就已累計出現近1500例新冠陽性病例，超過千間教室被關閉或半關閉，一所學校完全關閉；劉醇逸表示，開學首周的公校疫情數據已經證實了家長們的擔憂，「鑒於目前疫情仍處於失控狀態，而且大部分學生沒有接種疫苗，市府和市教育局若再不提供網課選項，就是不負責任。」

他說，「面對面授課當然是最好的方式，但也只有在家長們對其子女在校的健康和安全感到放心的情況下才成立；我們現在正通過推動立法解決這一問題，在全州範圍內要求特定地區提供網課選項；不過，我們仍然敦促市教育局盡快提供網課選項，最大程度減輕家長對學校防疫的擔憂。」

此前，市府恢復了每周對公校人員進行隨機新冠檢測的規定，但同時卻放寬了學生隔離的要求，引起擔憂；目前，在校戴口罩並保持三呎社交距離的未接種學生，接觸陽性病例後，不必再隔離；新規27日起實施，屆時也是市府要求公校教師接種的最後期限。

紐約市 公校 教育局

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