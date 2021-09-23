紐約客談／不開網課 白思豪還要硬撐?

在一片質疑聲中，紐約市公校 已經復課一周有餘，公校疫情究竟如何，各方都有不同看法；市長白思豪 (Bill de Blasio)和市教育總監波特(Meisha Porter)當然繼續堅稱，公校絕對安全。他們在復課前就說，之所以不提供網課選項，就是因為能夠確保公校安全。

但公校真的安全嗎？數字不會騙人。復課一周以來，全市公校累計出現1487個陽性病例，其中學生985人，教職員工502人，平均每天新增病例都在200例左右；目前已有1067間教室因疫情關閉或半關閉，一所特殊學校完全關閉；更重要的是，目前紐約市17歲以下兒童和青少年的接種率不到20%，而且即便未來聯邦政府開放五歲以上兒童接種，許多家長未必讓孩子接種。

在此情況下，白思豪仍然嘴硬，拒不提供網課選項，發展到現在已面對「千夫所指」。市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員劉醇逸都一直要求開網課，劉醇逸見白思豪不從，甚至已在州參議會提案強制要求。

其實，公校安不安全取決於家長們是否有信心，如果開放網課選項，相信家長們會做出最適合自身情況的選擇，但問題是現在家長根本沒有選擇的權利；而白思豪的擔憂可能在於，如果更多人選擇網課，則說明家長對公校防疫沒信心、市府抗疫不成功，政治上對其不利。或許只有等到疫情火燒眉毛，白思豪才會鬆口，但他的面子重要，還是學生安全更重要呢？

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