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修理費大漲 災戶仍沒電沒煤氣

記者牟蘭／紐約報導
153街交Peck大道附近的住宅因日前的水災，至今沒有恢復煤氣；圖為受災嚴重的153街交Peck大道附近。(記者牟蘭／攝影)
153街交Peck大道附近的住宅因日前的水災，至今沒有恢復煤氣；圖為受災嚴重的153街交Peck大道附近。(記者牟蘭／攝影)

颶風艾妲(Ida)襲紐約，帶來暴雨法拉盛Peck大道附近淪為重災區，災後已過21天，附近的華裔居民表示，家中仍沒有煤氣，相關的修理費也漲至兩到三倍，至今難吃上一口熱飯，難洗一次熱水澡；市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)日前兩次前往當地，為災民提供免費餐食，並呼籲政府伸出援手。

居住在153街交Peck大道一棟住宅的劉女士22日表示，1日晚暴雨時，她的住所也有積水滲入，部分電器與家具損壞，翌日她只能將損壞的物品放到屋外清洗、曬乾；她說，雖然積水已除，但家中的管道至今沒有修理，煤氣也無法接通，「房東說，修理費太高；如今連洗個澡都成問題」。

黃敏儀競選辦公室表示，截至22日，56大道與Peck大道間的153街的所有住戶，仍然無法使用煤氣；辦公室消息稱，水災發生後，管道與電路修理費用比災前貴兩到三倍，導致住戶無法正常使用煤氣，家中不能開火做飯，也沒法使用熱水。

黃敏儀日前與法拉盛中餐館南翔小籠包與1392海鮮音樂串吧(1392 Seafood BBQ)合作，為受水災影響的居民送上60份熱飯；她表示，水災給一些法拉盛居民帶來巨大衝擊，導致居民的住處被毀，她希望政府盡快解決哄抬修理費用等問題，幫災民重建家園，「很多人家中水淹過他們脖頸，艱難逃過一劫」。

對於哄抬價格，黃敏儀強調，這種行為是違法的，她呼籲各級政府加強外展宣傳，幫助移民社區的災民與修理人員建立溝通平台，讓社區民眾早日恢復正常生活；她說，災情發生後，政府應採取行動，為當地居民提供協助，「政府不能依靠個人或其他組織處理這些問題，應直接為民眾提供幫助」。

國會眾議員孟昭文也多次在推特上發文，呼籲紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長辦公室出手援助，為當地居民提供解決方案，讓他們不再為一日三餐發愁，「只是因為(災民)他們無法負擔修理費用，就至今不能使用熱水和煤氣？」

為讓災民吃上熱飯，黃敏儀日前與南翔小籠包與1392海鮮音樂串吧合作，為受災民送上...
為讓災民吃上熱飯，黃敏儀日前與南翔小籠包與1392海鮮音樂串吧合作，為受災民送上60份熱飯。(記者牟蘭／攝影)

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