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曼哈頓精品店遭偷40萬財物 警緝歹徒

記者張晨╱紐約報導
曼哈頓蘇活區一家精品店遭竊價值40萬元的商品，三名竊賊分兩次搬運。(警方提供)
曼哈頓蘇活區一家精品店遭竊價值40萬元的商品，三名竊賊分兩次搬運。(警方提供)

曼哈頓蘇活區(Soho)一間大牌雲集的精品店日前遭犯罪團夥洗劫，三人將牆壁砸破入內，分兩次把價值近40萬元的奢侈品衣帽包履裝入黑色垃圾袋中搬出；門口的監控攝像頭清晰的捕捉到了三人的特徵，但其中一人與攝像頭直視後仍泰然指揮同夥作案，彷彿視若無睹。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生於6日凌晨3時左右，地點在位於伍斯特街(Wooster St.)103號的「What Goes Around Comes Around」買手店外，三名盜賊先是進入了鄰近一間店鋪，隨後砸開了中間的牆壁進入店內。

警方稱，這三人共分兩次將商品從店內搬出，並更換了車輛；第二次於凌晨5時15分左右返回，把包括多個設計師品牌的服裝、手袋裝入黑色垃圾袋內雙手各一拎出，總價達38萬元。

警方呼籲有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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