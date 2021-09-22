法拉盛KTV男中15槍亡 兇嫌蓄意謀殺罪起訴

思維格特涉嫌在法拉盛K-show內向莫爾文特連開15槍，導致對方傷重不治。(本報檔案照)

法拉盛 市中心一家KTV在8月的一個凌晨發生一起槍擊案，一男一女受傷，其中男子身中15槍，傷重不治，受害女子右手受傷；市警109分局在案發六天後拘捕19歲的嫌犯，大陪審團日前以A類蓄意謀殺等罪名起訴嫌犯，若罪成，他將面臨最高達25年至終身監禁的刑期。

法院消息顯示，報住在布朗士 的思維格特(Richard Swygert)，涉嫌於上月13日在法拉盛138街38-10號的K-Show Bar內，向22歲的莫爾文特(Dominic Malivert)連開15槍，導致對方傷重不治，另一名22歲的女性被流彈擦傷右手，被送往紐約長老會皇后醫院急救後，情況穩定。

根據警方消息，兩名受害人為情侶，當晚與其餘20多人，在法拉盛的KTV舉辦派對，死者與被告因發生口角演變為肢體衝突，導致悲劇發生。

警方稱，受害人與嫌犯分別來自皇后區 牙買加與布朗士， 被告私帶槍枝入場，開槍後，徒步逃離現場；警方於案發六天後的8月19日逮捕嫌犯，以涉嫌蓄意謀殺與攻擊等罪名將他移送法辦。

皇后區刑事法院日前宣布，大陪審團經研判相關證據，宣布以蓄意謀殺、非法持有武器與攻擊等六罪名起訴思維格特，下次出庭時間為10月25日，若被告罪成，最高刑期為25年至終身監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，思維格特濫用槍枝奪走一名年輕人的生命，導致另一名無辜者也受到傷害；她說，檢方會舉辦更多活動，將這些非法槍枝從街道上清除，避免類似悲劇再次發生。

根據警方消息，這是法拉盛今年發生的第二起槍擊案，就在這起案件發生一個月前，一名幫派分子駕駛一輛轎車在當地拉提摩大道(Latimer Pl.)交137街附近，向另一名步行的幫派分子開槍，導致受害人傷重身亡，嫌犯至今仍然在逃。