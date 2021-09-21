經文處研討會 探討永續協助敘利亞難民

配合聯大開議，經文處日前舉辦「邁向更具韌性的未來:永續協助敘利亞難民研討會」。(經文處提供)

第76屆聯合國 大會正在紐約 總部進行，駐紐約台北經濟文化辦事處日前與聯合國安理會非常任理事國的聖文森國駐聯合國代表團、馬爾他騎士團駐聯合國觀察員團等合辦「邁向更具韌性的未來：永續協助敘利亞難民研討會」，共同呼籲各國展現援助敘利亞難民的決心，團結合作達成聯合國「不遺漏任何人」的目標。

該研討會於16日在紐約採實體與線上混合方式舉行，由聯合國記者協會(UNCA)執行委員Betül Yürük主持、聖文森國駐聯合國常代Inga Rhonda King進行專題演說，並請馬爾他騎士團駐聯合國大使Paul Beresford-Hill、哥倫比亞大學永續發展中心執行主任Yanis Ben Amor及「台灣 －雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇等人與談。

經文處處長李光章在開幕時致詞中表示，該會議為回應聯合國秘書長安古特瑞斯(Antonio Guterres)援助敘利亞難民的全球呼籲；他說，台灣在過去八年間與理念相近國家，合作執行超過60餘項協助敘利亞難民計畫，並持續尋求更有效與具創意的解決援助方式，像是由公私部門合作設立的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」，就是永續協助敘利亞難民的範例，盼能做為協助敘利亞難民打造韌性的參考。

中東情勢與難民議題為聯合國關注焦點，當天與會來賓對台灣關心敘利亞難民，透過研討會分享援助經驗，鼓勵更多國家與組織加入協助敘利亞難民行列，均表示認同與支持。經文處還提供祈願天燈小卡，供與會人士響應支持台灣參與聯合國「Give Taiwan a Voice」留言活動。