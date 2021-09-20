慶中秋 福建同鄉會派3000塊月餅

由美國福建同鄉會主辦的「慶中秋，迎國慶」街坊節活動，19日在曼哈頓華埠東百老匯登場。(記者顏嘉瑩／攝影)

由美國 福建同鄉會主辦的「慶中秋，迎國慶」街坊節活動，19日在曼哈頓華埠 東百老匯登場，會上除了派發3000塊福州月餅，另外還有各種禮物、生活用品派發；主辦方希望透過慶祝活動，發揚中華傳統文化。

福建同鄉會鄭思祺表示，該活動由幾十個社團贊助協辦，主要將鄉親共聚一堂、傳揚中華文化、宣講中國故事，藉此讓在美國成長的下一代和外族裔，更了解中華文化。

由美國福建同鄉會主辦的「慶中秋，迎國慶」街坊節活動，19日在曼哈頓華埠東百老匯登場。(記者顏嘉瑩／攝影)

由於中國國慶即將到來，鄭思祺說，海外同胞在武漢、紐約先後發生新冠肺炎疫情 之後，發動各個單位捐贈物資，而鄭州淹水，該同鄉會也發動僑胞捐款；他表示，未來將會繼續推動美中關係健康穩定友好發展。

州參議員劉醇逸以中文向民眾問候，表示因為疫情許久未見，很開心能夠見到這麼多朋友，希望大家中秋節快樂。

牛毓琳(右)到現場參加「慶中秋，迎國慶」街坊節活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，華埠社區受到疫情重創，中秋慶祝活動也隨之取消，即便如此，社區仍團結共患難，如今才能聚在一起慶祝佳節；他說，能夠看到大家再度聚在一堂相當開心，也謝謝福建同鄉會等為社區的服務。

卡范納(中)表示，社區即便碰上疫情仍團結共患難，如今才能聚在一起慶祝佳節。(記者顏嘉瑩／攝影)

州眾議員牛毓琳則說，過去每年福建同鄉會都會舉行中秋慶祝活動，但受到疫情影響暫停了一年，今年再度回歸，「大家都要好好慶祝。」

由美國福建同鄉會主辦的「慶中秋，迎國慶」街坊節活動，19日在曼哈頓華埠東百老匯登場。(記者顏嘉瑩／攝影)

當天的活動上還有唱歌、跳舞等文藝活動，另外現場也派出3000份福州月餅、30箱李錦記醬油、十箱李錦記醬料、價值500元的兒童玩具、200份生活用品和巧克力等，吸引不少民眾一早就到現場排隊。