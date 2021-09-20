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首屆中國日同樂慶中秋大巡遊 法拉盛登場

記者張心／紐約報導
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的舞獅表演。（記者張心／攝影）
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的舞獅表演。（記者張心／攝影）

美國亞裔文化交流總會聯合多個閩籍社團，19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節；300多人組成的遊行隊伍在緬街浩浩蕩蕩前行，途中帶來了舞獅、太極、古典舞等多項中國傳統文化表演，吸引了近千民眾到場欣賞。

（影音來源：記者張心）

活動由紐約美華輔警協會、美國福建同鄉會與美國福建會館等多個社團與公司協辦贊助，選擇在此時舉辦一是為慶祝中華人民共和國成立72周年，也為慶祝傳統中秋佳節。

首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的古典舞表演「桃花渡」。（記者張心／攝影）
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的古典舞表演「桃花渡」。（記者張心／攝影）

州參議員劉醇逸、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、法拉盛市議員民主黨候選人黃敏儀等到場支持；黃敏儀表示，很高興看到越來越多大規模的慶中秋活動，這樣的典禮能夠幫助海外華人了解中秋節這個重要的中國傳統節日，「而且我發現今天到場的很多圍觀民眾，不僅只有華人，還有黑人、西語裔、白人等等，這樣可以增進各個族群的互相交流和了解，是非常有意義的活動。」

美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊。（...
美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊。（記者張心／攝影）

美國亞裔文化交流總會會長陳愛金表示，舉辦雙節活動是想藉此加深海外僑胞對中華傳統節日習俗的傳承，更多了解和發揚中華民族傳統文化，希望增進中美兩國之間的友好關係，「我希望海外的僑胞們能夠在觀看節目中，一解思鄉情懷，彼此團結一致不忘初心。」

大會主席陳愛民說，在美華人應該繼續發揮橋梁和紐帶作用，為促進中美兩國的經濟、人文、科技交流，和推動兩國關係友好發展貢獻力量。

此次遊行活動從三福大道開始沿緬街行至北方大道結束，吸引近千位民眾在街邊欣賞並合影留念，一同慶祝即將到來的中秋佳節。

美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊。（...
美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊。（記者張心／攝影）

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