首屆中國日同樂慶中秋大巡遊 法拉盛登場

首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的舞獅表演。（記者張心／攝影）

美國 亞裔文化交流總會聯合多個閩籍社團，19日在法拉盛舉辦首屆中國 日同樂慶中秋大巡遊暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節；300多人組成的遊行隊伍在緬街浩浩蕩蕩前行，途中帶來了舞獅、太極、古典舞等多項中國傳統文化表演，吸引了近千民眾到場欣賞。

（影音來源：記者張心）

活動由紐約美華輔警協會、美國福建同鄉會與美國福建會館等多個社團與公司協辦贊助，選擇在此時舉辦一是為慶祝中華人 民共和國成立72周年，也為慶祝傳統中秋佳節。

首屆中國日同樂慶中秋大巡遊中的古典舞表演「桃花渡」。（記者張心／攝影）

州參議員劉醇逸、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、法拉盛市議員民主黨候選人黃敏儀等到場支持；黃敏儀表示，很高興看到越來越多大規模的慶中秋活動，這樣的典禮能夠幫助海外華人了解中秋節這個重要的中國傳統節日，「而且我發現今天到場的很多圍觀民眾，不僅只有華人，還有黑人、西語裔、白人等等，這樣可以增進各個族群的互相交流和了解，是非常有意義的活動。」

美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團19日在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊。（記者張心／攝影）

美國亞裔文化交流總會會長陳愛金表示，舉辦雙節活動是想藉此加深海外僑胞對中華傳統節日習俗的傳承，更多了解和發揚中華民族傳統文化，希望增進中美兩國之間的友好關係，「我希望海外的僑胞們能夠在觀看節目中，一解思鄉情懷，彼此團結一致不忘初心。」

大會主席陳愛民說，在美華人應該繼續發揮橋梁和紐帶作用，為促進中美兩國的經濟、人文、科技交流，和推動兩國關係友好發展貢獻力量。

此次遊行活動從三福大道開始沿緬街行至北方大道結束，吸引近千位民眾在街邊欣賞並合影留念，一同慶祝即將到來的中秋佳節。