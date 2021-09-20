皇后區夜市 為艾妲颶風災民募捐
日前回歸的皇后區夜市(Queens Night Market)，在入場處為艾妲(Ida)颶風災民設立了募捐展台，並將接下來每個周六的收入捐獻給因移民身分限制無法獲得聯邦撥款救助的颶風災民；主辦方表示，目前好心食客捐助款項遠超預期。
「我們曾經為海地地震和波多黎各颶風捐款，這次應該為我們自己的家園做點什麼。」皇后區夜市創始人王榮光(John Wang)說，「幫助颶風受災家庭是我們認為的很有意義的回歸，希望能給予受災家庭實際的支持。」
王榮光表示，過去一年，皇后區夜市每個周六的平均客流為1萬5000人，目前主辦方在入場處建議的捐款數目為5元，他發現多數食客在捐款時付的錢遠不止建議值，預計可以收到遠遠超出預期的捐款額；「除了在入口處募捐，我們也決定將接下來每個周六的收入，捐贈給因為移民身分限制，而無法從FEMA獲得救助的颶風災民。」
家住皇后區的蒙塔姿(Monica Mendez)，認為主辦方設立這樣的募捐很有意義，表示知道至少四個家庭在木邊(Woodside)的地下室中流離失所，所有的生活用品都被水淹毀，又因沒有相關證件而無法得到政府資金救助，「他們將100%受益於皇后區夜市在做的事情。」
本次回歸的皇后區夜市從9月18日持續至10月30日，每周六晚上6時營業至午夜12時，入場免費，地點位於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)。
上一則
華裔混血電視明星 布碌崙開咖啡店
下一則
FB留言