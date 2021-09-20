皇后區夜市 為艾妲颶風災民募捐

皇后區夜市18日回歸。（取自主辦方臉書）

日前回歸的皇后區 夜市(Queens Night Market)，在入場處為艾妲(Ida)颶風 災民設立了募捐展台，並將接下來每個周六的收入捐獻給因移民 身分限制無法獲得聯邦撥款救助的颶風災民；主辦方表示，目前好心食客捐助款項遠超預期。

「我們曾經為海地地震和波多黎各颶風捐款，這次應該為我們自己的家園做點什麼。」皇后區夜市創始人王榮光(John Wang)說，「幫助颶風受災家庭是我們認為的很有意義的回歸，希望能給予受災家庭實際的支持。」

皇后區夜市18日回歸為艾妲颶風災民募捐。（本報檔案照）

王榮光表示，過去一年，皇后區夜市每個周六的平均客流為1萬5000人，目前主辦方在入場處建議的捐款數目為5元，他發現多數食客在捐款時付的錢遠不止建議值，預計可以收到遠遠超出預期的捐款額；「除了在入口處募捐，我們也決定將接下來每個周六的收入，捐贈給因為移民身分限制，而無法從FEMA獲得救助的颶風災民。」

家住皇后區的蒙塔姿(Monica Mendez)，認為主辦方設立這樣的募捐很有意義，表示知道至少四個家庭在木邊(Woodside)的地下室中流離失所，所有的生活用品都被水淹毀，又因沒有相關證件而無法得到政府資金救助，「他們將100%受益於皇后區夜市在做的事情。」

本次回歸的皇后區夜市從9月18日持續至10月30日，每周六晚上6時營業至午夜12時，入場免費，地點位於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)。