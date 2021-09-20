史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

隨著越來越多的亞裔 搬遷至史泰登島 ，當地與亞裔相關的大型超市與商鋪也越來越多，著名的「美東超市」(Asian Foods Market)自2018年暫時關閉後，預計將於10月在史泰登島的海軍港(Mariners Harbor)以嶄新樣貌重新對外營業，讓當地各族裔居民十分期待。

「美東超市」原本位於史泰登島Travis区，但在2018年12月關閉，之後僅提供線上下單服務。

據在海軍港Forest大道2343號，開放名為Roman Blum購物中心的業主華德曼(Stuart Waldman)透露，「美東超市」已經和該購物中心簽訂了合同，預計將於10月在中心內重新開業。

華德曼表示，過去有不少人都在向他打聽超市重新開業的信息，「與舊店相比，新的美東超市將更有魅力，新超市中將設有獨立的魚類區、冷凍區、新鮮農產品區以及成品區。」

此外「美東超市」新址周圍也將迎來幾家新的餐館，其中包括著名的連鎖快餐店「漢堡王」(Burger King)、佰百雞(Popeyes)、塔克鐘(Taco Bell)等；而「美東超市」所在的Roman Blum購物中心一共有六座建築，總面積8萬6250平方呎，該地產估值4000萬元。

近些年隨著布碌崙 (布魯克林)房市水漲船高，越來越多華裔搬至史泰登島居住，也進一步帶動華裔商家入駐；尤其是當地歷史悠久的新村巷(New Drop Lane)商業街，即使在新冠疫情打擊下，當地仍生機勃勃，一家又一家華人商鋪入駐，發展勢頭猶如早些年的布碌崙8大道華社。